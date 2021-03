Công ty con thua lỗ, Vinafood 1 cấp tập thoái vốn

Vinafood 1 dự kiến thu về ít nhất 55 tỷ đồng nếu thoái vốn thành công tại 2 công ty con. Ảnh: Tường Lâm

Cùng lúc thoái vốn khỏi 2 công ty yếu kém

Ngày 12/4/2021, Vinafood 1 sẽ thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) Công ty TNHH Muối Việt Nam (Visalco). 1.264.992 cổ phần Visalco (tương đương 29% vốn điều lệ) sẽ được bán với giá khởi điểm 21.300 đồng/cổ phần. Sau đợt thoái vốn, Vinafood 1 sẽ vẫn là cổ đông có tiếng nói quyết định tại Visalco với tỷ lệ sở hữu 65% vốn điều lệ, 6% còn lại sẽ được bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên Công ty.

Cùng ngày, Vinafood 1 sẽ thực hiện IPO 1.671.308 cổ phần Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên (tương đương 47,15% vốn điều lệ) với giá khởi điểm 16.800 đồng/cổ phần.

Vinafood 1 thực hiện thoái vốn trong bối cảnh cả Visalco và Lương thực Lương Yên đều có kết quả kinh doanh thiếu tích cực nhiều năm liền.

Đối với Visalco, trong 4 năm gần đây (2017 - 2020), Công ty liên tục thua lỗ. Tính đến cuối năm 2020, lỗ lũy kế đã lên đến 24,7 tỷ đồng. Công ty cho biết, mặt hàng kinh doanh chủ yếu là muối có giá trị thấp, giá thành sản xuất hiện nay cao hơn nhiều so với giá bán trên thị trường, dẫn đến việc không thể cạnh tranh với công ty cùng ngành. Cụ thể, giá thành sản xuất muối thô tại Chi nhánh Vĩnh Ngọc (Quỳnh Lưu, Nghệ An) hiện khoảng 1.750 đồng/kg, trong khi giá bán buôn muối lô lớn trên thị trường Nghệ An chỉ khoảng 1.400 - 1.500 đồng/kg. Vì vậy, nếu chỉ duy trì mảng kinh doanh chủ đạo là muối, Công ty sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn.

Còn với Lương thực Lương Yên, kết thúc năm 2020, Công ty ghi nhận 243 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 26,5% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế chỉ ở mức 0,1 tỷ đồng. Con số này năm 2019 là âm 0,42 tỷ đồng, năm 2018 là âm 0,13 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2020, Lương thực Lương Yên lỗ lũy kế 4,5 tỷ đồng.

Hấp dẫn nhà đầu tư từ đất?

Nếu như kết quả kinh doanh của Visalco và Lương thực Lương Yên không hấp dẫn nhà đầu tư thì các khu đất đang được 2 doanh nghiệp này nắm giữ lại là điểm đáng lưu tâm.

Visalco hiện đang quản lý, sử dụng nhiều khu đất thuê từ Nhà nước. Tại Hà Nội, Công ty đang sử dụng 3 lô đất ở số 5 - 7 phố Hàng Gà, quận Hoàn Kiếm (389,2 m2), số 77 Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng (91 m2), và khu đất có diện tích 3.341,5 m2 tại Tổ 2, phường Bồ Đề, quận Long Biên. Tại TP. Thái Nguyên, Công ty đang quản lý khu đất 2.538 m2 tại Tổ 16, phường Quan Triều. Còn ở TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, khu đất 652,8 m2 tại số 2, Tổ 16, đường Ngô Quyền, phường Phương Lâm đang được Công ty sử dụng làm văn phòng, địa điểm kinh doanh và kho chứa muối.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Visalco đang sử dụng 9.684 m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu (7.976 m2) và phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai (1.708 m2). Các khu đất còn lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An như xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu (176.225,9 m2); phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (270.680,5 m2); phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai (241.370 m2); xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (144.249 m2); xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu (723.808 m2) đang được Công ty sử dụng làm kho chứa muối và các hạng mục phụ trợ phục vụ việc sản xuất muối.

Còn Lương thực Lương Yên đang quản lý, sử dụng 4 cơ sở nhà đất trên địa bàn TP. Hà Nội thuê từ Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội. Đó là các khu đất có diện tích nhỏ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và quận Đống Đa. Trong đó, lô đất 366,4 m2 tại 373 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (diện tích sàn sử dụng 1.336,9 m2) đang được sử dụng làm dịch vụ, khách sạn và văn phòng làm việc. Ngoài ra, Công ty còn có 1.478 m2 đất tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Trong đó, 770 m2 đất đã được chuyển giao về địa phương quản lý, còn 708 m2 đã hoàn thành bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

