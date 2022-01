Your browser does not support the video tag.

Với mục tiêu tạo vùng trồng cao su, tăng nguồn thu cho ngân sách và các hộ gia đình trên địa bàn, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo việc sử dụng tài nguyên đất rừng và sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững. Thế nhưng, quá trình thu hồi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cao su Nghệ An (Công ty Cao su Nghệ An) lại phớt lờ chi trả tiền bồi thường cho người dân.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Xây Dựng