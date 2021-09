Công ty AT&T liên tục được chỉ định cung cấp thiết bị y tế cho Nghệ An

Với kết quả lựa chọn như vậy, Công ty AT&T không chỉ trở thành doanh nghiệp “ôm” hàng chục gói thầu do ngành Y tế Nghệ An mời thầu mà còn “một mình một chợ” ở một số gói thầu trong suốt thời gian qua.

“Quán quân” các gói thầu cho ngành Y tế Nghệ An

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã có 02 bài phản ánh trước đó, từ năm 2018, Công ty AT&T (được thành lập từ năm 2008, có địa chỉ tại phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã trở thành cái tên khá quen thuộc trong các gói thầu cung cấp, mua sắm thiết bị y tế cho các cơ sở, bệnh viện thuộc Sở Y tế Nghệ An.

Bằng chứng, từ năm 2018 đến ngày 21/7/2021, Công ty AT&T đã liên tục trúng thầu 14 gói thầu mua sắm, cung cấp thiết bị y tế cho Nghệ An với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Đáng quan tâm, theo dữ liệu mà Diễn đàn Doanh nghiệp có được thì Công ty AT&T cũng trở thành cái tên duy nhất ghi danh vào các bản hợp đồng được lãnh đạo các cơ sở y tế, bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn Nghệ An ký kết, thực hiện. Qua đó, với kiểu đấu thầu “một mình một chợ”, Công ty AT&T dễ dàng trúng thầu các gói thầu tiền tỷ mà không gặp phải trở ngại nào trên con đường chiếm lĩnh hợp đồng trọng gói về cho đơn vị mình.

Điệp khúc: “cứ đấu thầu là trúng thầu” mà Công ty AT&T đang được lựa chọn ở Nghệ An trong thời gian qua trở thành câu chuyện khá quen đối với các doanh nghiệp tham gia đấu thầu cạnh tranh với nhà thầu này.

Cụ thể, Công ty AT&T đã liên tục trúng thầu do các đơn vị thuộc ngành Y tế Nghệ An mời thầu như: Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An; Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương; Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Nghệ An; Bệnh viện Mắt Nghệ An; Bệnh viện Y học Cổ Truyền Nghệ An…

Công ty AT&T liên tục trúng thầu "một mình một chợ" ở nhiều gói thầu cung ứng, mua sắm thiết bị y tế cho Nghệ An trong thời gian qua (ảnh trích ngang thông số kỹ thuật yêu cầu của gói thầu số 2 cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện dã chiến số 2 do UBND tỉnh Nghệ An đưa ra)

Ở các đơn vị mời thầu nói trên, Công ty AT&T trúng gói thầu thấp nhất có trị giá là 320 triệu đồng và cao nhất trên 45 tỷ đồng với tư liên danh thuộc gói thầu số 01 Mua sắm trang thiết bị y tế thuộc đề án Phát triển y tế miền tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020 và Đề án Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 đến 2020 do giám đốc Sở Y tế Nghệ An công bố quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu diễn ra vào đầu năm 2020.

Cũng kể từ khi tham gia đấu thầu, Công ty AT&T cũng chỉ tham gia đấu thầu các gói thầu cung cấp, mua sắm thiết bị y tế cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An 14 gói thầu và chưa từng trượt gói thầu nào.

Tiếp tục được chỉ định thầu mức sát giá dự toán

Ngoài 14 gói thầu Công ty AT&T đã được công nhận trúng thầu, mới đây vào ngày 27/8/2021, ông Dương Đình Chỉnh - giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng ký Quyết định công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu này trúng gói mua sắm trang thiết bị, vật tư cho Bệnh viện dã chiến số 2 với mức bỏ giá 3.917.170.000 đồng.

Cũng liên quan đến gói thầu này, trước đó vào ngày 24/8/2021, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 3138 về việc phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo đó, gói thầu này được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong vòng 45 ngày.

Đáng quan tâm là ở gói thầu này, Công ty AT&T trúng thầu sát với giá dự toán mà kế hoạch lựa chọn nhà thầu do UBND tỉnh Nghệ An ban hành. Nghĩa là, tại Quyết định số 3138, UBND tỉnh Nghệ An đưa ra mức giá dự toán 3.917.170.000 đồng thì tại Quyết định công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 03 ngày sau đó cũng với mức giá y nguyên như trên.

Mặt khác, cũng trong diễn biến trước đó ở gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư cho Bệnh viện dã chiến số 1 với giá dự toán tại Quyết định số 2494 ngày 19/7/2021 do UBND tỉnh Nghệ An ban hành là 8.313.752.300 đồng, Công ty AT&T trúng thầu ở mức bỏ giá 8.200.840.000 đồng (công bố ngày 21/7/2021).

Chỉ cách nhau khoảng 1 tháng, giá dự toán một số hạng mục thuộc gói thầu được UBND tỉnh Nghệ An đưa ra khác nhau nhưng vẫn không "lọt tay" Công ty AT&T

Ở góc độ khác, gói thầu liên quan đến Bệnh viện dã chiến số 2 thực hiện gói thầu cung cấp, mua sắm trang thiết bị y tế thì tại gói thầu tương tự ở Bệnh viện dã chiến số 1 cách đó khoảng 01 tháng, giá dự toán trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu do UBND tỉnh Nghệ An lại có sự chênh lệch nhau.

Đơn cử như tại hạng mục mua máy Monitor theo dõi bệnh nhân (05 thông số) với số lượng 14 cái, giá dự toán 117 triệu đồng/cái (thuộc gói dành cho Bệnh viện dã chiến số 1) thì tại gói dành cho Bệnh viện dã chiến số 2 hạng mục máy móc này lại được đưa ra giá dự toán chỉ 116 triệu/cái với tổng số mua 10 máy. Giá 1 triệu đồng/máy trong khi thông số kỹ thuật yêu cầu của hạng mục máy Monitor theo dõi bệnh nhân (05 thông số) đều giống nhau: Model Efficia CM120; Hãng sản xuất Philips; nước sản xuất Trung Quốc…

Và, nếu như ở gói thầu liên quan đến Bệnh viện dã chiến số 1, Công ty AT&T được “ôm” trọn gói với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng thì tại gói thầu liên quan đến Bệnh viện dã chiến số 2, doanh nghiệp này chỉ được chỉ định trúng thầu ở mức dự toán hơn 3 tỷ đồng, còn lại gói thầu hơn 4 tỷ đồng thuộc về Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư Y tế và Dược phẩm Nghệ An (địa chỉ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hưng Dũng, Tp Vinh, Nghệ An) trúng thầu trong cùng một quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu do UBND tỉnh Nghệ An ban hành theo hình thức chỉ định thầu.

Tác giả: TUẤN ANH

Nguồn tin: Diễn đàn Doanh nghiệp