Công trình gần 70 tỷ đồng ở TP Vinh thi công 7 năm vẫn ngổn ngang

Dự án Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh (phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) giai đoạn 1 được phê duyệt ngày 28/10/2015 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương theo Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa – thể thao với mức đầu tư 69 tỷ đồng. Dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư; Công ty CP xây dựng Hoàng Kim thi công.