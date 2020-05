Công trình 11 tỷ đồng bị 'hạ gục' sau 1 trận giông do kết cấu yếu?

Theo người có trách nhiệm UBND thành phố Vinh thì khoảng 18h ngày 17/5 trên địa bàn có xảy ra mưa to, gió, lốc lớn đã khiến cho hệ thống đèn trang trí trên tuyến đường Lê-Nin và Xô Viết Nghệ An Tĩnh (đoạn từ nút giao Phạm Đình Toái đến giao đường Nghệ An Xiêng Khoảng) bị gãy, đổ.

Cụ thể đã khiến 11/30 cột đèn trang trí ở tuyến đường trên bị gãy đổ hoàn toàn; 14 cột nghiêng, có nguy cơ gãy đổ.

Hệ thống các thanh thép chịu lực của đèn trang trí đã bị gãy hoàn toàn. (Ảnh báo Nghệ An)

Ngay khi xảy ra sự cố, UBND thành phố Vinh đã điều động các lực lượng giải tỏa các cột đèn trang trí gãy đỗ. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, tất cả các cột đèn trang trí bị gãy, đổ đã được tháo dỡ, di chuyển vào các vị trí đảm bảo ATGT cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường.

Đến 5 giờ 30 phút ngày 18/5/2020, đơn vị thi công đã hoàn thành việc tháo dỡ hoàn toàn 30 cốt đèn trang trí trên đoạn tuyến này và di chuyển về vị trí bãi tập kết để sửa chữa.

Được biết, công trình trên được thực hiện từ nguồn vốn xã hội hóa do một Ngân hàng với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng.

Công trình 11 tỷ đồng bị “hạ gục” là do kết cấu chịu lực của chân cột đèn trang trí yếu. (Ảnh báo Nghệ An)

Công trình được UBND thành phố Vinh cấp giấy phép xây dựng số 227/GPXD-UBND ngày 31/10/2019.

Hiện công trình trên chưa được bàn giao cho UBND thành phố Vinh quản lý, sử dụng thì xảy ra sự cố trên.

Theo báo cáo ban đầu của UBND thành phố Vinh về nguyên nhân khiến công trình 11 tỷ đồng bị “hạ gục” là do kết cấu chịu lực của chân cột đèn trang trí yếu (tổng cộng chân cột đèn có 16 thành thép hộp 4x4cm) không đủ khả năng chịu lực khi xẩy ra trận mưa to, gió lốc lớn?

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin.