Công Phượng khép lại đám cưới bằng lời cảm ơn chân thành, ngượng ngùng "em hát sợ mọi người về hết"

Vậy là 3 đám cưới của Công Phượng và Viên Minh ở 3 địa điểm TP.HCM, Phú Quốc và Nghệ An đã tổ chức thành công. Hành trình đám cưới kéo dài gần 1 tháng khép lại với nhiều lời khen vì sự chu đáo, cẩn thận của đôi vợ chồng trẻ dành cho những khách mời đến dự cưới. Mới đây, dân mạng cùng chia sẻ khoảnh khắc khi Công Phượng đứng trên sân khấu nhỏ dựng tại gia, cầm mic tâm sự mỏng với bà con xóm làng trong buổi tối trước ngày đón dâu ở Nghệ An.

"Con xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã tới dự buổi tiệc chung vui trong tối hôm nay. Chúc cho mọi người có sức khoẻ thật tốt và có một buổi tối vui vẻ", Công Phượng nói. Bằng chất giọng Nghệ An quê hương, những chia sẻ của chàng cầu thủ nổi tiếng mang đầy sự chân thành, gần gũi. Khi được MC đề nghị khoe giọng trong ngày vui, Công Phượng ngại ngùng: "Em không biết hát, em hát là mọi người ở đây đi về hết đó".

Công Phượng cảm ơn bà con đến chung vui trong đám cưới

Trở về quê nhà, anh chàng ăn vận giản dị, trò chuyện thân thiết, tình cảm với những người thôn quê. Không còn hình ảnh chàng tuyển thủ nổi tiếng cả nước, cao xa khó tới mà Công Phượng lúc này chỉ đơn giản là thanh niên nhà bên đang hân hoan trong ngày lấy vợ và biết ơn sự chúc phúc của mọi người.

Sau đám cưới hôm 3/12, Công Phượng sẽ nghỉ ngơi tại nhà rồi di chuyển lên Hà Nội hội quân cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày 6/12 tới.

Công Phượng nhận được sự yêu mến của mọi người bởi tính cách đơn giản, chân thành.

