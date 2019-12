Công bố Quyết định thành lập Bệnh viện Da liễu Nghệ An

Toàn cảnh buổi lễ.

Bệnh viện Da liễu Nghệ An tiền thân là Trạm da liễu Nghệ An, được thành lập từ năm 1964. Đến năm 2006, trạm này được nâng cấp thành Trung tâm chống Phong - Da liễu Nghệ An. Tuy nhiên, đến nay nhu cầu bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh da, bệnh lây qua đường tình dục và chăm sóc da thẩm mỹ tại trung tâm này đang ngày càng tăng.

Các đại biểu dự lễ.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Nghệ An quyết định thành lập Bệnh viện Da liễu Nghệ An trên cơ sở nâng cấp Trung tâm chống Phong – Da liễu. Sau khi thành lập, bệnh viện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến tỉnh, hạng 3, trực thuộc Sở Y tế Nghệ An, sẽ chịu sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế và Bệnh viện Da liễu Trung ương. Thời gian đầu thành lập, bệnh viện là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên.

Ông Huỳnh Phúc Sơn nhận quyết định thành lập Bệnh viện Da liễu Nghệ An.

Sau khi thành lập, Bệnh viện Da liễu Nghệ An vẫn giữ chức năng phòng và khám chữa bệnh phong, bệnh lây qua đường tình dục, các bệnh về da, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ da. Bệnh viện sẽ có quy mô 50 giường bệnh, 2 phòng và không quá 6 khoa. Dự kiến, đầu năm 2020, Bệnh viện Da liễu Nghệ An sẽ chuyển trụ sở từ số 142, đường Lê Hồng Phong sang số 130, đường Lê Hồng Phong, phường Trường Thi, thành phố Vinh.

Ông Huỳnh Phúc Sơn- Tân Giám đốc Bệnh viện Da Liễu nhận Quyết định bổ nhiệm

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Phúc Sơn - nguyên Giám đốc Trung tâm chống Phong - Da liễu nhận quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An. 2 ông Nguyễn Thái Dũng - nguyễn Phó giám đốc Trung tâm chống Phong - Da liễu Nghệ An và Trịnh Hùng Tiến - nguyên Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh Nghệ An nhận quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An.

2 tân phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An nhận quyết định bổ nhiệm

PGS - TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS - TS Dương Đình Chỉnh cho rằng, Bệnh viện Da liễu Nghệ An ra đời sẽ tạo sự thay đổi toàn diện cho công tác phòng, chữa bệnh chuyên sâu về da liễu, bệnh lây truyền qua đường tình dục ở tỉnh và vùng lân cận. Góp phần giảm chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, giảm chi phí và thời gian điều trị cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Lãnh đạo tỉnh và Lãnh đạo Sở Y tế chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Bệnh viện Da liễu.

Giám đốc sở Y tế nhấn mạnh: "Đây là mảnh ghép cuối cùng của bệnh viện chuyên khoa ở địa phương, làm em út của hệ thống bệnh viện trên địa bàn, vì vậy mong muốn, các đơn vị y tế trên địa bàn cũng như Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh viện da liễu của các tỉnh bạn hỗ trợ, giúp Bệnh viện Da liễu Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ”.