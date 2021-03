Công an xử lý các đối tượng bốc đầu xe, trong cơ thể có chất ma túy

Sáng 2/3, Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An tiếp tục triệu tập 2 đối tượng gồm Nguyễn Đăng Huy (SN 2003) trú tại xóm Tân Trung Thịnh, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương và Nguyễn Quang Huy (SN 2006), trú khối 5, thị trấn Con Cuông, tỉnh Nghệ An về hành vi đánh võng, bốc đầu xe khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo đó, vào lúc 14h ngày 19/2, đối tượng Nguyễn Đăng Huy điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda mang BKS 37D2 - 50286 có hành vi bốc đầu xe, không có giấy phép lái xe, không có gương chiếu hậu, che khuất biển kiểm soát.

Còn vào lúc 8h30 ngày 28/2, đối tượng Nguyễn Quang Huy điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda mang BKS 35B2 - 77562 (đã tháo BKS) có hành vi bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái, không gắn biển số xe.

Các đối tượng tại trụ sở.

Cả hai đối tượng nêu trên là những đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ nhưng mang trong mình sự liều lĩnh, coi thường pháp luật. Đáng chú ý trong vụ việc này Nguyễn Văn Sự và Nguyễn Đăng Huy qua kiểm tra trong cơ thể có chất ma tuý.

Cả hai đối tượng thường xuyên thực hiện hành vi bốc đầu xe tại địa bàn huyện Đô Lương, Con Cuông sau đó quay lại video clip để tăng tải lên TikTok cho cộng đồng mạng.

Trước đó, đối tượng Nguyễn Văn Sự (SN 2003), trú tại thôn Đỉnh Thắng, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn cùng nhóm của hai đối tượng trên đã bị Công an huyện Anh Sơn bắt và xử lý về hành vi tương tự.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: Tạp chí Người đưa tin