Công an vào cuộc vụ học sinh lớp 6 để lại thư rồi nhảy lầu tự tử

Ngày 13/6, ông Bùi Hữu Nghĩa, Hiệu trưởng Trường THCS T.V, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai xác nhận với báo NNVN, em N.N.G.N nữ học sinh lớp 6 của trường đã nhảy từ tầng 3 của trường học xuống đất. Trước khi nhảy, em N. đã để lại đôi giày, cặp sách và lá thư.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h15 ngày 12/6, khi vừa học xong tiết cuối, em N. đã nhảy từ tầng 3 xuống sân trường. Ngay lập tức, giáo viên và học sinh đã đưa em đi cấp cứu.

Tại hiện trường vụ việc, có giày, cặp sách và một lá thư tuyệt mệnh. Theo trích xuất camera tại trường, thì học sinh đã bỏ lại các vật dụng này, tự leo lên lan can tầng 3, rồi nhảy xuống sân trường, VOV cho hay.

Sân trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VOV

Cũng theo báo cáo của trường THCS Trưng Vương, nạn nhân là một học sinh ngoan, học lực khá, ít nói, ít giao tiếp. Hiện tại, nạn nhân bị bể xương gót chân, đã được phẫu thuật và tiếp tục được theo dõi.

Do sự việc diễn ra quá nhanh nên giáo viên và học sinh không kịp can ngăn. Ngay khi nhảy xuống, rất may em N. vẫn tỉnh táo và nói chuyện được.

“Đây là vụ việc rất đau lòng, em N. là học sinh ngoan, học tốt, chỉ ít giao tiếp với bạn bè. Ngoài ra, em N. không có biểu hiện nào nên nhà trường không lường trước được sự việc”, thầy Nghĩa cho biết.

Theo thầy Nghĩa, qua trao đổi với gia đình cũng như bức thư để lại cho thấy, em N. có triệu chứng bị bệnh trầm cảm từ lâu nên dẫn đến suy nghĩ và hành động tiêu cực như vậy.

Hiện nay, công an thành phố Pleiku đã trích xuất camera, dựng lại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn