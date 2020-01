Công an Tương Dương: Triệt phá 109 vụ, bắt giữ 112 đối tượng phạm tội về ma túy

Trong năm 2019, Công an huyện Tương Dương đã lập được nhiều thành tích nổi bật, đã triệt phá thành công nhiều đường dây buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy. Trong đó, khởi tố, điều tra 109 vụ, 112 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 4000 viên hồng phiến, 2 quả lựu đạn quân dụng, và 2 khẩu súng AK, 6kg heroin, và ma túy đá. Triệt xóa 2 địa bàn nóng, 8 tụ điểm, 35 điểm bán lẻ phức tạp về ma túy.

Lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phân loại ma túy thu được trong chuyên án 819M, thu giữ 2,7kg ma tuý đá, hồng phiến. (Tư liệu)

Cũng trong năm qua, công an huyện Tương Dương đã bắt giữ, xử lý 67 đối tượng, tỷ lệ đạt 96,3% so với kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tá Lê Xuân Hoài – Phó Giám đốc công an tỉnh Nghệ An đề nghị Công an Tương Dương cần tăng cường hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, và đảm bảo an ninh biên giới.

Ký cam kết thi đua “ phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc” giữa các đội nghiệp vụ.

Tại hội nghị, Công an huyện Tương Dương đã phát động ký cam kết thi đua “ phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc” giữa các đội nghiệp vụ.

Trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân của công an huyện Tương Dương có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo huyện Tương Dương trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An, huyện Tương Dương đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân của công an huyện Tương Dương có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.