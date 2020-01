Kiểm tra nồng độ cồn: CSGT “không nương tay”, dân không dám rủ đi nhậu

Your browser does not support the video tag.

Số trường hợp bị xử phạt giảm

Tròn 1 tuần thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng trường hợp bị xử lý do vi phạm nồng độ cồn tại Nghệ An đang có chiều hướng giảm. Đặc biệt là mức độ vi phạm cũng đang gizảm dần.

Nếu như vào tối 4/1, sau 3 giờ lực lượng CSGT – TT Công an TP.Vinh tiến hành kiểm tra hơn 100 tài xế thì đã phát hiện 6 người vi phạm nồng độ cồn, trong đó người có nồng độ cao nhất là 0,359 mg/lít khí thở, thấp nhất 0,077 mg/lít khí thở.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn.

Thì đến tối 6/1, trong vòng 2 tiếng, lực lượng CSGT đã kiểm tra hơn 100 người điều khiển phương tiện các loại, tuy nhiên chỉ có 2 trường hợp vi phạm ở mức 1. Theo lý do 2 tài xế này giải thích thì họ đã biết về quy định mới nhưng do “chủ quan” nên mới bị phạt.

Ông Trần Trọng H. (49 tuổi), trú tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho hay: “Trước đó vào trưa cùng ngày tôi có đi đám cưới và uống một tý rượu. Tối cùng ngày, tôi cứ nghĩ bay hết hơi rồi nên mới chở vợ đi bệnh viện thăm người thân và đã bị CSGT xử phạt”.

Ông H. bị phạt 3 triệu, tước GPLX 12 tháng.

Vị trí triển khai kiểm tra nồng độ cồn là đường Lê Duẩn - trục đường QL1 xuyên qua thành phố. Tuyến đường này có mật độ phương tiện đi lại đông đúc, lại gần trường đại học Vinh nên có rất nhiều sinh viên. Thế nhưng các trường hợp kiểm tra đều không có nồng độ cồn. Có được kết quả này là sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng trong gần 1 tuần qua.

Em Nguyễn Văn Hùng, sinh viên đại học Vinh cho biết: “Em đọc trên mạng thấy quy định xử phạt nặng nên mấy hôm nay bạn bè rủ đi nhậu cũng không dám. Cũng may vì thế mà tiết kiệm được không ít tiền. Nghĩ cũng khỏe”.

Đặc biệt, tại Nghệ An chưa ghi nhận trường hợp cá biệt chống đối. Chỉ duy nhất vào đêm 3/1, tại điểm kiểm tra trên đường Lê Nin, TP.Vinh, tổ tuần tra ra tín hiệu dừng chiếc ôtô 4 chỗ màu đen mang của tài xế Phan Văn M. (39 tuổi) trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An để kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, tài xế có biểu hiện say xỉn đã ra khỏi xe, chốt khóa cửa và bỏ đi không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác. Với hành vi vi phạm này, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, tài xế sẽ bị phạt 35 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

“Không nương tay với bất cứ trường hợp nào”

Thiếu tá Lê Đăng Khoa, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP.Vinh cho biết, sau gần 1 tuần triển khai xử phạt theo nghị định mới và đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn, số lượng người vi phạm cũng như mức độ vi phạm giảm đáng kể. “Ở đâu đâu người ta cũng nhắc nhau về mức phạt mới. Đi đám cưới, đám giỗ cũng không có ai ép nhau uống rượu, bia. Luật mới đã thực sự đi vào cuộc sống”, thiếu tá Khoa cho hay.

Đại tá Cao Minh Phượng, Trưởng phòng CSGT Nghệ An cho biết, sau khi Luật Phòng chống tác hại rượu, bia và Nghị định 100 có hiệu lực, tỷ lệ người sử dụng rượu bia tham gia giao thông trên địa bàn đã giảm hơn rất nhiều so với trước. Ý thức người dân cũng đã được nâng lên rõ rệt.

Các bạn trẻ đã ý thức việc không uống rượu bia khi lái xe.

“Tuy nhiên, để duy trì kết quả này, lực lượng CSGT phải tiếp tục làm quyết liệt, không nương tay với bất cứ một trường hợp nào. Đặc biệt, đang là đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội đầu Xuân năm 2020, lực lượng CSGT Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường quân số, tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm. Chúng tôi sẽ tập trung kiểm tra mạnh vào buổi tối, các ngày nghỉ, ngày lễ và các tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông đông”, đại tá Phượng nói.

Theo thống kê tại Nghệ An sau 5 ngày ra quân, lực lượng CSGT Nghệ An đã xử phạt 51 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó 16 trường hợp lái xe ô tô và 35 trường hợp đi xe máy.

Mới đây, Cục CSGT có công điện chỉ đạo lực lượng CSGT Công an các tỉnh, thành tập trung lực lượng, huy động cao nhất phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đối với trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp hành, có thái độ, hành vi chống đối thì tổ chức lực lượng, khống chế đưa về trụ sở Công an nơi gần nhất và xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định. Nếu người vi phạm là đảng viên, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức thì thông tin với cơ quan, đơn vị công tác để phối hợp xử lý.