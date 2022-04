Công an truy tìm giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương nhận đơn báo về tội phạm của một số người là khách hàng tố cáo Vi Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Miền Nam Real (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tổng số tiền mà các bị hại gửi đơn tố cáo Dũng chiếm đoạt là hơn 6 tỉ đồng bằng hình thức gian dối trong lập hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Công ty do Dũng điều hành còn có hành vi in giả giấy tờ đất Khu dân cư Becamex Chơn Thành (Bình Phước) để chào bán cho khách hàng.

Chân dung người bị công an truy tìm

Công an cho biết, quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, hiện không xác định Vi Văn Dũng làm gì, ở đâu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin về người có đặc điểm nêu trên đề nghị báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 681 Cách Mạng tháng 8, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền phong