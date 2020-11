Công an truy nã Giám đốc Công ty Phát triển nhà Khương Điền

Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (PC03) cho biết, đã ra quyết định truy nã Lê Xuân Định (36 tuổi, ngụ thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, Bình Định) - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà Khương Điền, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện tại, PC03 đang điều tra vụ án Lê Xuân Định cùng đồng phạm liên quan hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà Khương Điền (trụ sở tại đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM).

Quyết định truy nã bị can đối với ông Lê Xuân Định.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Lê Xuân Định với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà Khương Điền đã sử dụng pháp nhân của Công ty Khương Điền và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà Phúc Phát Điền rao bán dự án “ma” để ký nhiều hợp đồng mua bán đất nền với các cá nhân sau đó chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 28/9, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lê Xuân Định. Đến ngày 16/10, Công an TPHCM đã liên hệ Công an thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, Bình Định để thi hành lệnh bắt Lê Xuân Định. Tuy nhiên, Lê Xuân Định không có mặt ở nơi cư trú nên Công an TP HCM ra quyết định truy nã.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM yêu cầu Lê Xuân Định ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào phát hiện Lê Xuân Định đều có quyền bắt giữ hoặc thông báo đến cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ở địa chỉ 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, TPHCM.

Công an TPHCM cũng kêu gọi các cá nhân, tổ chức là bị hại đã ký hợp đồng mua đất nền không có thật tại các dự án do Lê Xuân Định sử dụng pháp nhân Công ty Nhà Khương Điền và Công ty Phúc Phát Điền rao bán. Mọi thông tin liên hệ cán bộ thụ lý Trần Thế Anh (Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM), điện thoại 0693187784 hoặc 0947247001.

Ông Lê Xuân Định từng rao bán nhiều dự án "ma" để lừa tiền khách hàng.

Được biết, ngoài vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà Khương Điền, ông Lê Xuân Định còn là người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà Phúc Phát Điền (trụ sở tại số 81, đường số 7, phường An Phú, quận 2, TPHCM). Công ty Phúc Phát Điền hoạt động từ ngày 15/10/2014, theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài nhà nước. Lĩnh vực kinh doanh chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, ông Lê Xuân Định còn là đại diện của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đất Vàng. Công ty này hoạt động từ 26/10/2009. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.

Tác giả: Duy Quang

Nguồn tin: Báo Tiền phong