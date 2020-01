Công an triệu tập nam thanh niên sàm sỡ phụ nữ ở Hải Phòng

Ngày 3/1, Công an xã An Thái, huyện An Lão, Hải Phòng, đang làm việc với một thanh niên để xác minh hành vi sàm sỡ một phụ nữ.

Theo đó, ngày 1/1, một clip trên mạng xã hội quay lại cảnh một nam thanh niên mặc đồ đen, bị người dân giữ lại tra hỏi sau khi có hành động sờ ngực một phụ nữ đang đi trên đường. Trong clip, nam thanh niên tỏ thái độ thách thức, phủ nhận hành vi của mình.

Tuy nhiên, nạn nhân cho biết hành động sàm sỡ của nam thanh niên đã được một camera hành trình ô tô ghi lại. Sau đó, người dân đẩy kẻ bị tố sàm sỡ xuống mương và ngăn không cho người này lên bờ.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải lên mạng nhiều người tỏ ra bức xúc. Mọi người mong công an vào cuộc xác minh làm rõ.

Chủ tịch UBND xã An Thái cho biết, sáng nay, công an xã đã mời nam thanh niên trong clip lên trụ sở làm việc để xác minh.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.