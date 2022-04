Công an TP.HCM làm việc với người từng là "bạn thân" của bà Phương Hằng

Ngày 31/3, Zing.vn dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, hiện đơn vị đã làm việc với bà Trương Thị Việt Hà (ngụ quận 3) để xác minh, làm rõ những tố cáo của người này đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, bà Hà đã gửi đơn đến Bộ Công an để tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bộ Công an sau đó đã chuyển đơn của bà Hà cho Công an TP.HCM thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Sau khi nhận được đơn, Công an TP.HCM gửi thông báo đến bà Hà.

Trao đổi với Thanh niên, bà Việt Hà cho biết ngày 20/5/2021 đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên Bộ Công an vì cho rằng bà Hằng có hành vi bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà Hà trên mạng xã hội khi thường xuyên đưa tên, hình ảnh, địa chỉ nhà bà Việt Hà trong các buổi livestream, kèm theo những lời chửi bới, hăm dọa.

Cũng theo bà Việt Hà, trước đó, cả hai người từng là bạn thân và xảy ra khúc mắc.

Theo bà Việt Hà, tại buổi làm việc với Công an TP.HCM, bà đã nộp tất cả chứng cứ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng.

Trong một diễn biến khác, ngày 29/3, Công an TP.HCM đã mời bà Hàn Ni làm việc để xác minh nội dung đơn bà Hàn Ni tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi đe doạ giết người, vu khống và làm nhục người khác.

Theo bà Hàn Ni, đơn tố cáo bà Hằng về các hành vi đe doạ giết người, vu khống và làm nhục bà Ni đã được bà gửi đến Công an TP.HCM và Bộ công an từ 6/9/2021.

Cũng theo bà Hàn Ni, tại buổi làm việc với Công an TP.HCM, cơ quan công an yêu cầu bà cung cấp bổ sung thêm chứng cứ liên quan việc bà Hằng đe doạ giết người, vu khống và làm nhục diễn ra tại địa bàn TP.HCM, thông tin trên báo PL.TPHCM.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị