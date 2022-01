Công an tỉnh Nghệ An vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương Chiến công hạng Ba lên lá cờ truyền thống và trao phần thưởng cao quý cho Công an tỉnh Nghệ An.

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Nghệ An đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Phòng An ninh đối ngoại và Phòng An ninh nội địa; Huân chương Quân công hạng Ba cho đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, nguyên Giám đốc Công an tỉnh và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh. Trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 04 đơn vị: Phòng tham mưu, Phòng An ninh nội địa, Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an huyện Kỳ Sơn; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 06 đơn vị: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an huyện Hưng Nguyên và Công an thị xã Thái Hoà.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh gắn Huân chương Chiến công hạng Nhì lên lá cờ truyền thống và trao phần thưởng cao quý cho Phòng an ninh đối ngoại - Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh gắn Huân chương Chiến công hạng Nhì lên lá cờ truyền thống và trao phần thưởng cao quý cho Phòng an ninh đối nội - Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Quân công hạng Ba cho đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, nguyên Giám đốc Công an tỉnh và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho đại diện Phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An - Thượng tá Trần Ngọc Tuấn.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể xuất sắc trong Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể trong Công an tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Bình Minh - Ngọc Anh - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn