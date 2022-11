Công an thành phố Vinh tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm

Trong tỉnh

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đặc biệt là trong thời điểm từ nay đến cuối năm, những ngày qua, Công an thành phố Vinh đã xây dựng kế hoạch tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, theo đó thường xuyên tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, mô tô tham gia giao thông tại một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn.