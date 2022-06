Công an Quảng Bình truy tìm gã trai đi xe SH sàm sỡ, “hái đào” cô gái trẻ

Sáng 4/6, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết: Công an thành phố đang tiến hành xác minh, truy tìm người đàn ông có hành vi sàm sỡ một cô gái khi tham gia giao thông.

Gã thanh niên thực hiện hành vi sàm sỡ, quấy rối phụ nữ khi tham gia giao thông

Tối 3/6 trên mạng xã hội Facebook group NGƯỜI QUẢNG BÌNH đăng tải clip có thời lượng 10s ghi lại cảnh người đàn ông đi xe tay ga trên đường đã thực hiện hành động sàm sỡ, quấy rối phụ nữ.

Theo đó, người đàn ông đi xe từ phía sau vượt lên phía trước xe máy của 1 cô gái ăn mặc mát mẻ. Sau đó, anh ta ép xe cô gái và đưa tay thực hiện hành vi sàm sỡ “vòng 1” của cô gái.

Bị ép xe và sàm sỡ bất ngờ ngờ, cô gái hoảng loạn đưa tay gạt tay thanh niên khiến chiếc xe loạng choạng, suýt ngã.

>>> Xem video clip:

Theo thông tin tài khoản đăng clip thì sự việc xảy ra vào tối 3/6 tại ngã ba Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Người đàn ông này đã liên tục thực hiện ép xe rồi sàm sỡ “vòng 1” những phụ nữ đi trên đường nên người đăng clip đã ghi lại.

Tuy nhiên, do chất lượng video quá thấp nên không thấy rõ biển số xe máy của gã thanh niên kia.

Sau khi video clip được đưa lên mạng xã hội, nhiều người đã vào xem bình luận phê phán hành vi của người thanh niên. Đồng thời, bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng sớm vào cuộc để truy tìm người thanh niên và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tối 20/5, tại ngã ba Yên Phụ - Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội). Khi đang dừng xe chờ, một cô gái ăn mặc gợi cảm đã bị một người đàn ông sờ vào “vòng 1”.

Cô gái bị sàm sỡ sau đó đã đã đến Công an phường Yên Phụ trình báo. UBND quận Tây Hồ đã nhanh chóng chỉ đạo Công an quận và Công an phường Yên Phụ điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông