Công an Nghệ An và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ký quy chế phối hợp

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, thời gian qua, Công an Nghệ An đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thường xuyên duy trì việc trao đổi thông tin; xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ, các sự kiện đặc biệt quan trọng tổ chức tại địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị.

Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là việc làm rất cần thiết, ý nghĩa, không chỉ đối với lực lượng Công an mà còn với cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An. Thiếu tướng Phạm Thế Tùng mong rằng, với chức năng nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ sẽ hỗ trợ cho Công an Nghệ An về nghiệp vụ công tác cảnh vệ. Đồng thời, thường xuyên thông tin tình hình có liên quan, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các phương án, nhiệm vụ công tác cảnh vệ để Công an Nghệ An thực hiện chặt chẽ, tốt hơn.

Thay mặt hai đơn vị, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Phạm Tiến Cương đã ký kết quy chế phối hợp.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Tiến Cương, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an ghi nhận những hiệu quả trong hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian vừa qua. Thiếu tướng Phạm Tiến Cương cũng khẳng định Bộ Tư lệnh Cảnh vệ sẽ thường xuyên thông tin về tình hình có liên quan, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các phương án, nhiệm vụ công tác cảnh vệ, tăng cường sự giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để Công an Nghệ An thực hiện chặt chẽ, tốt hơn công tác này.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trên cơ sở ký kết Quy chế phối hợp, hai đơn vị sẽ tăng cường mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó, phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Việc nhanh chóng triển khai thực hiện Quy chế sẽ góp phần làm tốt công tác nắm tình hình, đồng thời thường xuyên đánh giá trong quá trình hoạt động để bổ sung cho phù hợp với thực tiễn...

Tác giả: Trọng Tuấn – Vương Linh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân