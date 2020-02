Công an Nghệ An tìm kiếm 2 trẻ em mất tích

Sáng 28-2, Công an TP Vinh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cùng người thân, chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm hai cháu Lưu Xuân Đạt (13 tuổi, học lớp 6) và Vương Tuấn Khoa (9 tuổi, học lớp 3), cùng trú khối 7, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An.

Cháu Lưu Xuân Đạt. Ảnh: Gia đình

Trước đó, ngày 27-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An nhận được đơn trình báo của anh Vương Tuấn Hưng về việc con trai anh là cháu Khoa và cháu Lưu Xuân Đạt (con trai anh Lưu Xuân Thành) đều mất tích không rõ lý do.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc nhưng hiện vẫn chưa rõ tung tích của chai cháu.

Cháu Vương Tuấn Khoa. Ảnh: Gia đình

Thượng tá Vũ Quốc Bảo, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ký công văn “Thông báo truy tìm người mất tích” gửi Cục C02, Bộ Công an cùng các cơ quan liên quan để phối hợp tìm kiếm cháu Đạt và Khoa.

Theo người thân, cháu Đạt và Khoa đi chơi từ chiều tối 26-2 nhưng sau đó gia đình không thấy hai cháu trở về nên đã đi tìm.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An thông báo ai phát hiện cháu Đạt và Khoa xin báo về số ĐT: 097199566.

Tác giả: Đ.LAM

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM