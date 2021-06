Công an Nghệ An chi viện 100 cán bộ, chiến sỹ ra huyện có 2 ca dương tính SARS-CoV-2

Trước đó, ngày 16/6, Nghệ An ghi nhận 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có một ca ở huyện Diễn Châu, đặc biệt, trường hợp F1 của ca bệnh này rất nhiều. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định chi viện cho huyện Diễn Châu 100 cán bộ, chiến sỹ. Đây là số cán bộ chiến sỹ đã được Công an tỉnh Nghệ An đào tạo các kiến thức và kỹ năng cần thiết về công tác phòng, chống dịch.

Những cán bộ, chiến sỹ là nữ cũng lên đường chống dịch COVID-19.

Trong số 100 cán bộ, chiến sỹ, nhiều người là cán bộ nữ nhanh chóng có mặt ngay sau khi có lệnh, quân trang cần thiết đã gọn gàng trong ba lô, chỉ chờ mệnh lệnh xuất phát. Sự tăng cường lực lượng kịp thời này sẽ góp phần cùng huyện Diễn châu triển khai tốt hơn công tác phòng chống dịch, quyết không để dịch bệnh lan rộng.

Công an Nghệ An sẵn sàng trong công tác phòng chống COVID-19.

Như đã đưa tin, tính đến 9h ngày 17/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết, Nghệ An vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là F1 của BN 11634 ở huyện Diễn Châu. Nâng tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Nghệ An lên con số 5.

