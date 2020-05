Công an khẳng định không có ai tên Nguyễn Văn Nghị liên quan vụ Hồ Duy Hải

Bưu điện Cầu Voi, nơi xảy ra án mạng làm 2 cô gái tử vong

Tìm Nguyễn Văn Nghị ở Tiền Giang

Để tìm gặp nhân vật Nguyễn Văn Nghị - người liên quan tới vụ án Hồ Duy Hải, phóng viên Báo Giao thông đã về xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang.

Theo thông tin trên Báo Dân Việt, Nguyễn Văn Nghị (quê xã Tân Hội, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) được xem là nghi phạm số 1 vì là bạn trai của một nạn nhân.

Ngày 15/1/2008, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An tiến hành lấy lời khai ba thanh niên quê ở tỉnh Vĩnh Long, tạm trú tại ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) do có mối quan hệ với hai nạn nhân bị giết tại Bưu điện Cầu Voi. Sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục câu lưu một thanh niên được xác định là nghi can chính trong vụ án.

Bước đầu, cả ba thanh niên này đưa ra được chứng cứ ngoại phạm. Đối tượng đang bị câu lưu là Nguyễn Văn Nghị, ngụ tại huyện Cai Lậy (Tiền Giang), là bạn của ba thợ bạc tiệm vàng K.L, có dấu hiệu nghiện ma túy. Nghị là một trong hai bạn trai của nạn nhân N.T.A.H.

Vào đêm xảy ra vụ án 13/1/2008, người dân địa phương thấy Nghị đi xe máy đến Bưu điện Cầu Voi gặp hai nạn nhân H. và V. Người dân địa phương còn miêu tả Nghị mặc quần jean, khoác bên ngoài chiếc áo gió rộng.

Cũng theo Báo Dân Việt, ngay trong ngày 14/1/2008, sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã cử trinh sát đến tất cả những địa chỉ mà Nghị thường xuyên lui tới nhưng không gặp anh ta. Sau đó, cơ quan điều tra cử trinh sát mai phục tại nhà cha mẹ của Nghị ở Cai Lậy (Tiền Giang) đến nửa đêm thì nghi can xuất hiện, các trinh sát thực hiện biện pháp áp giải về cơ quan điều tra lấy lời khai. Theo tin ban đầu, Nghị cố tình đưa ra chứng cứ ngoại phạm nhưng không có cơ sở thuyết phục nên cơ quan điều tra quyết định câu lưu để làm rõ.

Tuy nhiên, vài ngày sau, Nghị được cho về. Cơ quan điều tra cho rằng, Nghị có tình tiết ngoại phạm khi đưa ra nhân chứng xác định vào thời gian từ 20 giờ 10 ngày 13/1/2008 cùng bạn uống nước tại một quán cà phê tại thị trấn Cầu Voi.

Tên nhân vật không chính xác

Tuy nhiên, khi PV Báo Giao thông đến xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy tìm gặp người tên Nguyễn Văn Nghị thì không tìm được manh mối. Công an xã cũng khẳng định không có người tên như vậy trong hồ sơ lưu trữ hộ khẩu thường trú của người dân trong xã.

Sáng 15/5, PV Báo Giao thông đến Công an tỉnh Long An tìm hiểu và được biết trong hồ sơ của đối tượng được công an câu lưu đầu tiên ghi tên Nguyễn Hữu Nghị chứ không phải Nguyễn Văn Nghị.

Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định không có ai tên Nguyễn Văn Nghị ở thị xã Cai Lậy liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải. Chỉ có Nguyễn Hữu Nghị, ngụ xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An.

Bằng chứng ngoại phạm: Không ra quán mà uống cà phê tại nhà

Nói về lý do không đưa hồ sơ của Nguyễn Hữu Nghị vào vụ án, Đại tá Tâm cho rằng, qua lời khai và chứng cứ xác minh Nghị có những bằng chứng, chứng minh ngoại phạm rất rõ, không liên quan vụ án nên CQĐT không đưa vào hồ sơ vụ án.

Đại tá Phạm Thanh Tâm dẫn chứng: tại biên bản ghi lời khai của Nghị và qua xác minh những nhân chứng, cơ quan điều tra đã xác định Nghị ngoại phạm.

Khoảng 19h30 (đây là khoảng thời gian xảy ra án mạng ở Bưu điện Cầu Voi) ngày 13/1/2008, Nghị ở tại nhà cùng uống cà phê và đánh bài (binh xập xám) với anh Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1981, nhà đối diện nhà Nghị) cùng ông Nguyễn Văn Tròn (SN 1969, gần nhà Nghị). Đến 21h cùng ngày, anh Nhàn và ông Tròn về nhà nghỉ ngơi.

“Cả 2 người này đều ký biên bản xác nhận với cơ quan điều tra là đã cùng uống cà phê và đánh bài chung với Nghị trong thời gian trên”, Đại tá Tâm nói. (Thông tin này khác thông tin đăng trên Báo Dân Việt cho biết Nghị uống cà phê tại một quán gần nhà - PV).

Tiếp tục ngày 5/3/2008, cơ quan điều tra đã gửi giấy triệu tập và Nghị có mặt tại cơ quan điều tra để làm việc. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn cử điều tra viên đến Công ty Hoàng Long (do Nghị đang làm việc ở đây) có trụ ở huyện Bến Lức để xác minh làm rõ vụ việc.

“Dù các thông tin này không được đưa vào hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải nhưng hồ sơ của Nguyễn Hữu Nghị vẫn được lưu giữ tại CQĐT công an tỉnh Long An từ đó đến nay. Qua xác minh, Nghị vẫn đang ở địa phương, làm dịch vụ du lịch và bán bảo hiểm xe', đại tá Tâm khẳng định.

