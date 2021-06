Công an giải cứu người đàn ông định treo cổ tự sát

Tối 1/6, Công an phường Mỹ Phước (TX Bến Cát, Bình Dương) cho biết, đơn vị vừa giải cứu một người đàn ông có ý định treo cổ tự tử tại phòng trọ.

Trước đó, chiều tối cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được thông tin từ tài khoản Facebook nổi tiếng ở Bình Dương tên N. T. H. về việc có một người đàn ông nhắn tin chỉ rõ nơi ở, đồng thời cầu xin quyên góp tiền đưa thi thể về quê.

Ngay khi nhận tin báo, công an khẩn trương đến địa chỉ được cung cấp ở đường NA10 khu phố 4, phường Mỹ Phước, TX Bến Cát để xác minh. Khi lực lượng chức năng đến nơi, phát hiện một người đàn ông chuẩn bị treo cổ tự sát bằng sợi dây buộc trên gác phòng trọ.

Sợi dây người đàn ông chuẩn bị để tự tử trong phòng trọ

Ngay sau đó, công an đưa người đàn ông đến trụ sở để khuyên giải. Tại đây, người đàn ông khai tên N. H. Y. (quê An Giang) đã có vợ và một con nhỏ. Nói về ý định tự tử, Y. cho biết do bản thân nợ nần nhiều, không có khả năng trả và bị uy hiếp nên định tìm đến cái chết.

Tuy nhiên, Y nghĩ bản thân chết, vợ con sẽ khổ hơn khi không có tiền để lo hậu sự. Lúc bấy giờ, Y nhớ đến tài khoản Facebook N. T. H nên nhắn tin với hi vọng được quyên góp tiền lo hậu sự, đồng thời cho biết nơi ở để mọi người tìm thấy thi thể. Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, vợ con của Y không ở chung.

Công an địa phương cho hay, sẽ theo dõi để đảm bảo an toàn cho người đàn ông.

