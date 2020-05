Công an giải cứu 7 thiếu nữ bị lừa từ Nghệ An ra Thanh Hóa phục vụ karaoke

Trong tỉnh

Nhận tin báo của gia đình và PV Người Đưa Tin Pháp Luật qua đường dây nóng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Đông Sơn tiến hành giải cứu các thiếu nữ bị lừa từ Nghệ An ra Thanh Hóa đang bị giữ tại 1 ngôi nhà.