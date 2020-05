Bắt đối tượng mang 6.000 viên ma túy, thủ súng đã lên đạn trong người

Ngày 18-5, thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt Nguyễn Thọ Hiếu (SN 1981), trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An về hành vi tàng trữ gần 7.000 viên ma túy tổng hợp.

Số vũ khí thu giữ khi bắt giữ Hiếu - Ảnh: Báo Nghệ An

Trước đó, sau nhiều ngày điều tra, mật phục, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 17-5, tại một chung cư trên đường Mai Hắc Đế, TP Vinh, Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt quả tang Nguyễn Thọ Hiếu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét tại chỗ, các trinh sát thu giữ 6.000 viên hồng phiến, 1 khẩu súng quân dụng với 4 viên đạn và 1 con dao.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan công an tiến hành khám nhà đối tượng, thu giữ thêm 120g ma túy đá, 600 viên hồng phiến, 100 viên thuốc lắc, 1 súng côn, 1 súng kíp, 2 hộp tiếp đạn, 1 con dao…

Được biết, Hiếu là đối tượng hình sự nguy hiểm, trong quá trình vận chuyển ma túy thường xuyên thủ vũ khí như súng, dao, xăng để chống trả, hủy phương tiện và ma túy khi bị phát hiện.

Tác giả: Hải Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động