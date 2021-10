Công an dùng chiêu phạt "gậy ông đập lưng ông" khiến thanh niên nẹt pô khắp phố sợ xanh mặt

Lưu thông trên đường, thật khó chịu nếu bắt gặp những chiếc xe máy phát ra những âm thanh "ám ảnh". Lúc thì gầm rú, lúc lại ọc ọc chẳng khác tiếng máy cày, máy hàn... gây bất bất an cho người tham gia giao thông. Một số thanh niên còn quen thói "nẹt pô" để khoe xe động cơ mạnh, vượt mặt xe khác... Hành động này đã và đang trở thành nỗi bất an của đa số người tham gia giao thông.

Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc xử phạt một thanh niên nẹt pô xe cực kỳ "được lòng" cư dân mạng. Trong đoạn video gần nửa phút, 2 chiến sĩ công an và dân quân đã dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông" vừa sáng tạo mà vẫn mang tính răn đe.

Chiến sĩ công an đã bắt thanh niên này ngồi thụp xuống rồi vít ga cho người này nghe tiếng xe máy nổ "đã đời" thì thôi. Nghe tiếng xe máy nổ ồn ã khó chịu bên tai, thanh niên này đã nhấp nhổm, đứng ngồi không yên xin tha thứ.

Đoạn clip xử phạt kết hợp đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem chỉ tính trên nền tảng Tiktok. Đa số cộng đồng mạng đều ủng hộ trước cách xử lý cương nhu kết hợp của hai đồng chí công an.

- Nếu chỉ phạt tiền thì có lẽ hành vi này thì không đủ sức răn đe. Phải để thanh niên này thấu hiểu cảm giác khó chịu của những người đi đường thì mới không dám tái phạm lần hai.

- Nghe tiếng nẹt pô nửa đêm, tiếng động cơ xe gầm rú giữa trưa mới thấy phiền. Ủng hộ cách xử phạt cứng rắn của các chiến sĩ!

- Thấy không, bắt nghe tiếng nẹt pô anh này còn không chịu ngồi yên, mà đi đường để người ta nghe hoài sao nổi. Nên xử phạt thật nặng cho những đối tượng này!

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc