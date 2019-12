Công an Đắk Nông lên tiếng vụ thượng úy công an say xỉn tông chết người

Ngày 17/12, Công an tỉnh Đắk Nông đã có văn bản trả lời báo Dân trí về việc xử lý Thượng úy Trịnh Đình Nam, Công an phường Nghĩa Phú (Công an thị xã Gia Nghĩa). Ông Nam được xác định đã lái xe trong tình trạng “có cồn trong máu”, sau đó gây tai nạn khiến 1 nam công nhân thiệt mạng.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, khoảng 15h ngày 20/9/2019, ông Trịnh Đình Nam (SN 1987, cán bộ Công an phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 48D-000.43 lưu thông theo hướng trung tâm thị xã Gia Nghĩa đến Công an phường Nghĩa Phú.

Khi đến đường Lê Hồng Phong, do đi không đúng phần đường, không làm chủ được tay lái, xe của ông Nam đã xảy ra va chạm với anh D.Đ.H.. Sau đó, chiếc xe của Thượng úy Nam tiếp tục va chạm với xe mô tô khác rồi mới dừng lại.

Sau khi xảy ra tai nạn, cả ông Trịnh Đình Nam và anh H. được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, anh H. đã tử vong. “Gia đình nạn nhân đã thống nhất nhận đền bù từ đồng chí Trịnh Đình Nam số tiền 400 triệu đồng”, văn bản trả lời của Công an tỉnh Đắk Nông cho hay.

Chiếc xe gây tai nạn của thượng úy Nam. Ảnh: Dân Trí & Zing

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do thượng úy Nam điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, đi không đúng phần đường quy định. Hành vi này có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa khởi tố vụ án. Trước mắt, Công an thị xã Gia Nghĩa đã đình chỉ công tác 30 ngày đối với thượng úy Nam để phục vụ điều tra.

Trước đó, như Zing đã đưa tin, ciều 20/9, thượng úy Nam điều khiển ôtô lưu thông trên đường Lê Hồng Phong hướng từ trung tâm thị xã Gia Nghĩa về UBND phường Nghĩa Phú. Đến trước Chi cục thú y tỉnh Đắk Nông, xe này lao sang bên trái đường rồi tông vào một công nhân đang trồng trụ điện khiến nạn nhân tử vong.

Ôtô do ông Nam cầm lái chỉ dừng lại sau khi húc đổ hiên nhà một hộ dân. Nhân chứng cho biết tài xế có biểu hiện say xỉn. "Anh này say đến nỗi không biết mình bị thương mặc dù máu chảy rất nhiều, chỉ hỏi tại sao lại kéo tôi ra nằm đất”, một người dân nói.