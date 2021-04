Công an chặn đứng chiếc xe chở hơn 2 tạ ma túy đang mua vé tại trạm thu phí

Sau nhiều ngày theo dõi, rạng sáng ngày 3/4, tại Trạm thu phí Hoàng Mai, Nghệ An, Cục Cảnh sát điều tra Tội phạm ma túy (Bộ Công an) chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Biên phòng vừa phá thành công chuyên án ma túy.



Theo đó, người đàn ông trú tại tỉnh Lào Cai, một mình điều khiển xe Ford Everest mang biển Hà Nội chạy từ khu vực huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang trên đường ra miền Bắc.



Xe chạy trên quốc lộ 1A, dừng mua vé tại trạm thu phí Hoàng Mai thì cảnh sát và bộ đội ập tới khống chế khiến nghi can không kịp trở tay.

Trạm thu phí Hoàng Mai

Trong xe có 227 kg ma túy các loại, trong đó ma túy đá khoảng 48 kg. Thông tin về nghi phạm chưa được cung cấp. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Trước đó, hôm 1/4, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cũng phá thành công một chuyên án ma túy khác. Cụ thể, công an huyện Quế Phong (Nghệ An) bắt Trần Đình Thân (58 tuổi, trú tỉnh Hà Nam) khi đang vận chuyển 2 bánh heroin từ Nghệ An đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Khi bị bắt quả tang, Thân cào cấu và cắn vào cảnh sát để thoát thân và bị khống chế sau đó.



Trước đó, ngày 14/3, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan phá chuyên án HT121, thu giữ số lượng lớn ma túy.



Cụ thể, lúc 20h ngày 13/3, tại km 790 thuộc xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, công an bố trí lực lượng bắt quả tang Trần Văn Thịnh (27 tuổi, trú tại thôn 5, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) dùng xe máy chở một bao tải, bên trong tra, chứa số lượng lớn ma túy.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ một bao tải bên trong chứa 180.000 viên hồng phiến, 1kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin và một số tang vật có liên quan.



Trần Văn Thịnh khai đã nhận vận chuyển thuê từ một đối tượng người Lào ở khu vực biên giới đến bàn giao cho một người ở Việt Nam để lấy tiền công.

Tác giả: Hà Ly

Nguồn tin: doanhnhanvn.vn