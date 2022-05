Công an Bình Thuận thông tin vụ tài xế dùng ô tô truy sát người ở bờ kè

Chiều 27/5, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội nhà báo tỉnh và Sở Thông tin & Truyền thông phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2022.

Tại hội nghị, thượng tá Nguyễn Văn Phương, Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh cho biết: Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng liên quan; kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật; không để oan sai và không bỏ lọt tội phạm.

Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Thuận thông tin cho báo chí vào chiều 27/5.

Theo nội dung vụ án, Phạm Văn Nam (SN 1979, trú tại phố Phát Diệm, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe ô tô 5 chỗ mang BKS 30F-168.65 cùng Nguyễn Công Luận (SN 1971, trú tại Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh) đến Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Khoảng 0h10 ngày 12/5/2022, Nam cùng Luận rũ thêm Xuyên, Đông, Phương cùng nhau đến quán Thuận Phát ở khu vực bờ kè Phan Thiết thuộc khu phố 5, phường Bình Hưng, Tp.Phan Thiết để ăn và uống bia. Khi đi, Nam điều khiển xe chở Đông và Phương, Xuyên điều khiển xe mô tô chở Luận cùng đến khu vực bờ kè phía trước quán Diệu Phát. Xe ô tô do Nam điều khiển suýt va chạm vào nhóm người đang đi qua đường, gồm có: Hà Xuân Hải (SN 1979, trú tại khu phố 3, phường Đức Thắng, Tp.Phan Thiết); Trần Quốc Phong (SN 1994, trú tại khu phố 3, phường Xuân An, Tp.Phan Thiết); Võ Lam Trường (SN 2003, trú tại khu phố 3, phường Đức Thắng, Tp.Phan Thiết).

Tưởng sự việc không có gì nên Nam tiếp tục điều khiển xe ô tô đến quán Thuận Phát cách đó khoảng 100 mét. Khi Nam vừa bước xuống xe thì nhóm Hải, Phong, Trường chạy xe máy đến và dùng tay, chân đánh liên tục vào người Nam. Bực tức Nam điều khiển xe chạy 3 vòng theo nhóm người của Hải nhưng không tông được ai.

Your browser does not support the video tag.

Video clip ô tô truy sát người ở quán nhậu bờ kè Tp.Phan Thiết.

Khi thấy Hải đang đứng giữa đường, trên tay cầm cái bàn; Nam cho xe chạy với tốc độ cao về hướng Hải. Khi Nam điều khiển xe lao đến, Hải ném bàn vào xe rồi té xuống đường; Nam điều khiển xe cán qua người Hải dẫn đến tử vong.

Sau đó, Nam điều khiển xe bỏ chạy về Tp.Hồ Chí Minh. Đến 12h ngày 12/5/2022, đối tượng Phan Văn Nam đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để đầu thú; đồng thời giao chiếc xe ô tô BKS 30F-168.65 để điều tra, xử lý.

Theo như kết quả điều tra: Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lời khai của người làm chứng, người chứng kiến và các đối tượng liên quan; ngày 12/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự giết người xảy ra vào ngày 12/5/2022 tại khu vực bờ kè Phan Thiết thuộc khu phố 5, phường Bình Hưng, Tp.Phan Thiết. Ngày 17/5/2022 khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Nam về hành vi giết người. Các quyết định tố tụng đều được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trưng cầu giám định thương tật đối với Phạm Văn Nam; kết quả giám định thương tật là 1,5%.

Quang cảnh cuộc họp giao ban báo chí chiều 27/5.

Cũng tại cuộc họp này, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thông tin về hoạt động của các cơ quan báo chí như: Công tác tuyên truyền phản ánh các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng; tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông; công tác hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân trong giai đoạn dịch. Đồng thời tuyên truyền kịp thời về các phong trào thi đua yêu nước, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các địa bàn, các lĩnh vực...

Tác giả: Nguyễn Đắc Phú

Nguồn tin: nguoiduatin.vn