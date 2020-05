Công an Bình Dương, Bình Thuận: điều chuyển hàng loạt lãnh đạo phòng

Đại tá Trần Văn Toản (bìa phải) - giám đốc Công an Bình Thuận - trao các quyết định của Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ - Ảnh: Đ.TRONG

Sáng 14-5, Công an tỉnh Bình Thuận công bố các quyết định của Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển hàng loạt chức danh trưởng phòng nghiệp vụ và địa phương.

Đại tá Trần Văn Toản, giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết việc bố trí cán bộ đã tuân thủ đúng quy trình, đồng thời trên cơ sở lựa chọn và sàng lọc kỹ lưỡng nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành mọi mặt công tác của công an tỉnh.

Đây là đợt luân chuyển cán bộ quy mô lớn nhất trong năm tại Công an tỉnh Bình Thuận khi có tới 13 vị trí lãnh đạo được luân chuyển, bổ nhiệm.

Trong danh sách có Trưởng Công an TP Phan Thiết là thượng tá Trần Long Khánh (nguyên trưởng Công an huyện Tuy Phong), trưởng Công an huyện Tánh Linh là thượng tá Trần Văn Sơn (nguyên phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu)...

Trưởng Công an huyện Đức Linh là thượng tá Ung Chiêu Thành (nguyên phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội), trong khi trưởng Công an huyện Tuy Phong là thượng tá Lê Anh Trọng (nguyên phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy), và thượng tá Nguyễn Quang Hương (nguyên phó trưởng Phòng an ninh đối nội) được bổ nhiệm làm trưởng Công an huyện Hàm Tân

Có 6 trưởng phòng được điều động, bổ nhiệm, trong đó đại tá Nguyễn Văn Loan (trưởng Công an huyện Tánh Linh) được điều động làm trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, còn đại tá Võ Văn Hiệp, trưởng Công an huyện Đức Linh, trở thành trưởng Phòng quản lý xuất, nhập cảnh.

Đại tá Trần Đình Thiện (trưởng Công an huyện Hàm Tân) chuyển sang làm trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trong khi thượng tá Nguyễn Đức Hiện, trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, được điều động làm trưởng Phòng an ninh đối nội.

Hai cán bộ khác là thượng tá Văn Thị Thanh Hải, phó trưởng Phòng công tác Đảng, công tác chính trị, chuyển sang làm trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong khi trung tá Đặng Ái Ly, phó trưởng Phòng công tác Đảng, công tác chính trị, được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Thuận cũng bổ nhiệm 2 cán bộ khác gồm đại tá Trương Văn Giáo, trưởng Công an huyện đảo Phú Quý, được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra Công an tỉnh, và thượng tá Nguyễn Xuân Huy, phó chánh Thanh tra, được điều làm phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên (giữa) trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho một số lãnh đạo cấp phòng thuộc công an tỉnh - Ảnh: T.D.

Trong khi đó, Công an tỉnh Bình Dương, ngày 14-5 xác nhận đã triển khai hàng loạt quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tính từ cuối năm 2019 tới nay, có ít nhất 10 trưởng phòng và trưởng công an huyện, thị tại Bình Dương được điều chuyển, bổ nhiệm.

Việc điều chuyển lãnh đạo cấp phòng được thực hiện sau khoảng một năm Công an tỉnh Bình Dương có giám đốc mới là đại tá Trịnh Ngọc Quyên, người nhận nhiệm vụ từ tháng 4-2019.

Việc điều chuyển, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo cấp phòng được thực hiện trong bối cảnh Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra nhiều vụ án nổi cộm phức tạp, được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Điển hình như các vụ án: vụ chuyển nhượng đất, vốn góp liên quan doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương là Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương; 4 vụ án liên quan việc cựu bí thư Thị ủy thị xã Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh mua đất của người dân từng được thế chấp ngân hàng (mới kết luận được một vụ); vụ án "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên tại Dĩ An...

10 lãnh đạo phòng, công an huyện thị được bổ nhiệm 1. Thượng tá Bùi Phạm Hải, trưởng Công an TP Thuận An, làm trưởng phòng cảnh sát kinh tế. 2. Đại tá Trương Tấn Dũng, trưởng phòng an ninh kinh tế, chuyển sang làm trưởng phòng ngoại tuyến. 3. Phòng An ninh kinh tế được giao cho thượng tá Phan Thanh Bình làm lãnh đạo phụ trách phòng. 4. Trung tá Lưu Minh Hoàng, phó Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, giữ chức chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT. 5. Thượng tá Nguyễn Hữu Công, chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT, làm trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. 6. Phòng An ninh đối ngoại có trưởng phòng mới là thượng tá Nguyễn Toàn Thắng (được bổ nhiệm từ phó trưởng phòng). 7. Thượng tá Bùi Thanh Trực, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh, làm trưởng phòng tổ chức cán bộ. 8.Thượng tá Võ Văn Thanh, trưởng phòng ngoại tuyến, làm trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh. 9. Công an TP Thuận An có trưởng công an mới là thượng tá Đặng Hữu Phương (nguyên trưởng phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp). 10. Trung tá Võ Hồng Bào, trưởng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, làm trưởng Công an huyện Bàu Bàng.

Tác giả: BÁ SƠN - ĐỨC TRONG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ