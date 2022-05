Con tâm thần sát hại mẹ và dì ruột tại nhà riêng ở quận 5

Ngày 11-5, Công an quận 5, TP HCM đang tạm giữ Trần Hồ Hiếu Thịnh (33 tuổi, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi giết người.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng thương tâm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 40 tối 10-5, người dân nghe tiếng la hét bên trong căn nhà trên đường Trần Phú, phường 4, quận 5. Khi họ chạy đến thì thấy Thịnh đi bộ ra đứng trước cửa nhà, người dính máu.

Công an quận 5 phối hợp với lực lượng Công an phường 4 có mặt tại hiện trường bắt giữ Thịnh. Khi vào trong kiểm tra, công an phát hiện bà H.T.H. và H.T.N. (mẹ ruột và dì của Thịnh) đã tử vong.

Nơi xảy ra vụ việc

Bước đầu tại cơ quan công an, Thịnh thừa nhận hành vi giết 2 nạn nhân. Nguồn tin từ công an cho biết Thịnh có giấy chứng nhận bệnh tâm thần và sống chung với mẹ ruột cùng dì tại căn nhà trên.

Tác giả: Sỹ Hưng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động