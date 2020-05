Con Cuông công bố điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã, thị trấn

Căn cứ Thông tư số 41, số 09 của Bộ trưởng Bộ công an quy định việc điều động sĩ quan, hạ sỹ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh công an xã, Cơ quan Công an huyện Con Cuông đã bố trí, điều động 8 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã bao gồm: Thượng úy Hoàng Nghĩa Danh đảm nhiệm chức vụ trưởng công an xã Yên Khê, Trung tá Trương Anh Tuấn nguyên là Đội trưởng Đội cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đảm nhiệm chức vụ Trưởng công an xã Lục Dạ. Thượng úy Nguyễn Đình Cương đảm nhiệm chức vụ trưởng Công an xã Bồng Khê, Thượng úy Nguyễn Phi Hà Công an phụ trách địa bàn xã Cam Lâm đảm nhiệm chức vụ trưởng công an xã Đôn Phục, Thượng úy Vi Văn Tuyết nguyên Phó trưởng công an xã Thạch Ngàn đảm nhiệm chức vụ trưởng công an xã Thạch Ngàn, Đại úy Nguyễn Minh Tú đảm nhiệm chức vụ trưởng công an xã Chi Khê, thượng úy Trần Tuấn Anh đảm nhiệm chức vụ trưởng công an xã Bình Chuẩn, thiếu tá Hoàng Ngọc Vui đảm nhiệm chức vụ trưởng công an thị trấn Con Cuông.

Con Cuông điều động 8 công an chính quy đảm nhiệm chức danh tưởng công an xã, thị trấn.

Việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã, thị trấn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường giữ gìn tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội ngay tại địa bàn cơ sở, nâng cao phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Hiện nay Công an huyện Con Cuông đã hoàn thành 100% bố trí công an chính quy về đảm nhiệm trưởng Công an cấp xã 13/13 xã thị trấn, đồng thời thể hiện sự phối hợp của các chính quyền với lực lượng công an chính quy về tại cơ sở, mong muốn các đồng chí nỗ lực hết mình để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, giải quyết các vấn đề nảy sinh tại cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.