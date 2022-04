Combo du lịch Phú Quốc dịp 30/4 giá chưa tới 4 triệu đồng

Phú Quốc tiếp tục trở thành điểm nóng trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Trước lễ một tuần, giá vé, phòng ở Phú Quốc đang "tăng từng giờ". Khảo sát vào ngày 22/4, giá vé máy bay đi Phú Quốc đến giờ vẫn đang trên đỉnh. Nếu đi từ đầu Hà Nội, số tiền bạn phải trả có thể lên tới 7 triệu đồng/người. Trong khi đó, nếu xuất phát từ đầu TP.HCM, mức giá dao động 3-4 triệu đồng/người.

Nhưng ngay trong thời điểm này, nhiều công ty du lịch đang đăng bài "giải cứu combo". Một combo đi Phú Quốc (1-4/5), khởi hành từ Hà Nội, bay Vietjet Air giờ đẹp, nghỉ resort 3 sao, chỉ có giá chưa tới 3,9 triệu đồng/người. Để so sánh, trên một số ứng dụng đặt vé trực tuyến, chỉ riêng vé máy bay đã được bán tới 5,2 triệu đồng/người/khứ hồi (chặng bay tương tự).

Giải cứu combo du lịch

Không khó để tìm các bài đăng "giải cứu combo du lịch", "xả vé máy bay giá rẻ", "xả phòng" trên mạng xã hội lúc này. Chỉ khoảng 2 tuần trước, các thông tin liên quan đến "cháy vé máy bay", "cháy phòng" tràn lan trên các phương tiện truyền thông. Nhưng tới sát ngày, một nghịch lý đang xảy ra khi hàng loạt chủ công ty lữ hành, đại lý combo du lịch phải lên mạng kêu cứu.

Theo khảo sát của Zing, các combo du lịch, phòng khách sạn hay vé máy bay đi các điểm đến lớn dịp 30/4-1/5 đều đang có những mức giá "siêu hời". Ngoài combo khoảng 3,9 triệu đồng/người kể trên, một số mức giá rẻ khác có thể kể đến như phòng khách sạn Golden Bay Đà Nẵng (từ 500.000 đồng/người/đêm), Four Points By Sheratons Đà Nẵng (từ 800.000 đồng/người/đêm)...

Phú Quốc tiếp tục là điểm đến "hot" nhất Việt Nam. Ảnh: Unsplash.

Tuy nhiên, đây không phải giá bán lẻ mà là giá "xả" giữa các công ty. Nhìn chung, khi đến tay khách hàng, mức giá có tăng lên nhưng vẫn tốt.

Cụ thể, trên một kênh đặt vé online, mức giá cho hạng phòng Superior Twin Bay View của Four Points By Sheratons Đà Nẵng (check in 30/4, check out 2/5) là khoảng 14 triệu đồng/2 đêm, tức trung bình 7 triệu đồng/đêm.

Với vé máy bay, Zing tìm thấy một số mức giá hời như Hà Nội - Phú Quốc (khứ hồi), bay Vietjet Air, đi 1-3/5, giờ đẹp, giá chỉ 3,9 triệu đồng đồng/người. Hay chặng Hà Nội - Quy Nhơn, bay Bamboo Airways, đi 1-3/5, bay giờ khá đẹp, giá chỉ 4,5 triệu đồng/người. So với số tiền phải trả nếu tự mua, mức giá này đã rẻ hơn khoảng 2 triệu đồng.

Nhìn chung, nếu chịu khó tìm kiếm trên mạng và chọn đúng kênh bán uy tín, không khó để du khách tìm thấy một combo du lịch hay vé máy bay giá rẻ cho dịp lễ sắp tới.

Vì sao giá rẻ?

Giá các công ty, đại lý du lịch bán ra rẻ. Tuy nhiên, khách tự đặt trực tiếp lại ra giá vẫn cao. Điều đó khiến nhiều khách nghi ngờ người bán có dấu hiệu lừa đảo. Thực tế, việc lừa đảo giá rẻ vẫn có.

Nhưng trong trường hợp này, có nhiều công ty, đại lý du lịch đang xả lỗ sau khi đã ôm series vé máy bay, phòng khách sạn. Thuật ngữ ôm series vé có thể hiểu là các công ty đặt lượng lớn vé trong một giai đoạn, ví dụ là 30/4-1/5. Họ sẽ được hãng hàng không bán cho giá rẻ nhưng trong trường hợp bán không hết, công ty phải chịu mất trắng.

Nếu tìm được combo hay vé máy bay giá rẻ dịp này, du khách cũng không nên quá lo lắng vấn đề lừa đảo. Tuy nhiên, bạn cần kiểm tra độ uy tín của kênh bán hàng. Ảnh: Danang Golden Bay.

"Combo 3,9 triệu đồng đi Phú Quốc như trên là giá xả trước khi series hết hạn. Nếu tìm giá vé máy bay trong giai đoạn đó, du khách sẽ phải chi 6-7 triệu đồng/người/khứ hồi, đắt hơn hẳn. Đặc thù của dân ôm series vé máy bay là phải bán hết và vào tên khách hàng trước ngày bay khoảng 4 ngày.

Ví dụ, tôi ôm vé từ 1/5 đến 4/5 thì khoảng 26/4 đã phải vào tên khách hàng xong rồi. Hôm nay đã là 22/4 tức chỉ còn 4 ngày sẽ hết hạn nên phải đẩy sớm. Trước đó, các công ty như của tôi đã kiếm đủ lãi, giờ chỉ cần bán nốt thu hồi vốn", bà Hoàng Tuyết, Giám đốc công ty lữ hành Top One Travel, chia sẻ.

Ngoài ra, theo bà Tuyết, mức giá combo trên đang đi kèm resort 3 sao nên giá sẽ thấp hơn các combo 4, 5 sao thông thường. Tuy nhiên, nhìn chung, đây là mức giá rất tốt so với combo cùng phân khúc được bán từ 2 tuần trước.

Hiện nay, nhiều công ty đang ôm phòng khách sạn từ trước hiện lại khốn khổ đẩy lỗ. Thực tế, giá phòng khách sạn tăng không nhiều như giá vé máy bay. Tuy nhiên, giá vé máy bay quá cao nên nếu không ôm cả series vé máy bay từ trước, công ty rất khó đẩy được phòng. Bởi nếu chỉ ôm phòng, họ lại phải bán vé máy bay như giá trên hệ thống.

Trong khi đó, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của công ty du lịch Best Price, xác nhận đã bán xong combo du lịch 30/4-1/5 từ trước. Đến giờ, họ cũng không cần bận tâm chuyện xả lỗ. Giá bán lúc này sẽ dựa trên giá chiết khấu cho doanh nghiệp nên tiền lãi có thể ít hơn giá bán các combo "ôm" sẵn.

"Thực ra, nhiều khách vẫn chờ phút cuối để đặt phòng dù giá lúc này đang khá tốt do các bên bắt đầu xả lỗ. Tuy nhiên, sẽ có trường hợp như này xảy ra. Khi các bên xả hàng, giá giảm mạnh nhưng cầu cũng tăng mạnh. Một số bên có thể ôm và đợi tới phút cuối đẩy giá lần nữa. Nhìn chung, ôm series là câu chuyện liều ăn nhiều", ông Tú chia sẻ.

Sau thời gian dài giá vé máy bay, combo du lịch bị đẩy lên đỉnh, du khách đã có thể tìm kiếm những mức giá hợp lý hơn. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo mức giá sẽ vẫn tốt khi tới sát ngày. Ảnh: Heritage Cruises.

Cũng theo ông Tú, hiện nay đang xảy ra tình trạng "thiếu vẫn thiếu, thừa vẫn thừa". Ví dụ, một khách sạn A sẽ có những quỹ phòng đặt sớm, thanh toán trước cho công ty B, C, D. Một quỹ khác sẽ được dành cho các kênh OTA. Khi công ty E (chưa mua quỹ trước) hỏi phòng, khách sạn sẽ báo hết phòng. Trong khi đó, các công ty B, C, D lại tồn phòng nhưng không biết bán cho ai, phải xả lỗ. Do đó xảy ra tình trạng "thiếu vẫn thiếu, thừa vẫn thừa".

Đại diện một doanh nghiệp lữ hành nói thêm: "Chuyện xả lỗ không nói trước được, công ty lớn hay nhỏ cũng sẽ gặp phải thôi. Kinh nghiệm của tôi là xả khách sạn trước rồi xả vé máy bay sau vì khách đã đặt khách sạn rồi cũng phải mua vé máy bay thôi.

Sẽ có những lịch khó tránh quá dễ dẫn tới tồn vé hơn. Ví dụ một công ty ôm series vé máy bay sau lễ. Tuy nhiên, thực tế sau lễ, nhu cầu đi chơi của người dân cũng giảm rồi".

Như vậy, khách hàng có thể cân nhắc những mức giá tốt tại thời điểm này khi các công ty đang xả lỗ. Bạn cũng có thể chờ thêm nhưng không có gì đảm bảo giá combo du lịch, vé máy bay bị đẩy lên lần nữa bởi các hãng hàng không vẫn đang tăng cường chuyến bay dịp lễ.

Tác giả: Anh Tú

Nguồn tin: zingnews.vn