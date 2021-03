Cô người mẫu chia sẻ cách giảm 10kg với 9 tips dễ dàng mà bạn có thể thử nghiệm ngay

Trên mạng xã hội Xiaohongshu, một cô người mẫu mạng có tài khoản tên @YiZhiCanCan đã chia sẻ rất nhiều về bí kíp giảm cân, giữ dáng của bản thân. Chính cô nàng đã dựa vào những tips dưới đây để giảm 10kg một cách ngoạn mục, từ 55kg xuống chỉ còn 44kg.

Can Can chia sẻ hình ảnh của mình lúc cô 55kg và 44kg

Hãy cùng xem thử những mẹo giảm cân của Can Can để học theo ngay bây giờ nhé!

1. Phải nắm rõ tác hại của thuốc giảm cân

Can Can tiết lộ rằng cô đã tăng cân rất nhiều trong giai đoạn từ tiểu học lên trung học, lúc đó cô thấy bản thân vừa béo lại vừa đen. Chàng trai mà Can Can phải lòng lại thích người con gái khác, cô ấy vừa xinh đẹp vừa trắng trẻo khiến Can Can quyết tâm giảm cân cấp tốc.

Lúc đó, vì không biết tác hại của thuốc giảm cân nên Can Can đã mù quáng uống thuốc giảm cân cấp tốc. Hiệu quả thì cô có giảm được 10kg nhưng kèm theo đó là bị rụng tóc nghiêm trọng, sạm da và trông như người bị suy dinh dưỡng.

Vì vậy, Can Can khuyên mọi người muốn giảm cân thì không nên uống thuốc giảm cân hay giảm cân một cách cực đoan. "Tôi chưa từng thấy ai dựa vào cách giảm cân trên mà có thể duy trì được cân nặng trong thời gian dài" - Can Can chia sẻ.

2. Kiểm soát chế độ ăn hợp lý

Cô nàng Can Can bắt đầu giảm cân lành mạnh trước khi học đại học. Phương pháp được khuyến khích nhất và cũng là cơ bản nhất để giảm cân đó chính là "kiểm soát ăn uống".

Ví dụ như hàng ngày, Can Can sẽ giảm 1/2 lượng cơm so với trước, nếu thực sự không thích nghi được ngay thì bạn có thể giảm từ từ, khoảng 1/3 lượng cơm rồi tăng dần lên.

3. Hạn chế thức ăn chứa nhiều carbohydrate

Can Can chia sẻ việc giảm lượng thức ăn cũng cần phải giảm ăn cả các loại thực phẩm chứa nhiều carbohydrate. Đồng thời, bản thân cũng nên tăng cường ăn các loại thực phẩm có chứa đạm để chống phân huỷ cơ, tăng cường chức năng chuyển hoá trong cơ thể.

4. Thay đổi cách nấu ăn

Các món ăn hàng ngày nên luộc, hấp, càng ít dầu và gia vị càng tốt. Bạn có thể tham khảo cách nấu các món ăn giảm cân khác nhau, miễn sao đảm bảo rằng thịt và rau được kết hợp đúng cách, đầy đủ các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần đến.

5. Tính toán thời điểm ăn uống trong ngày

Nếu 7 giờ sáng ăn bữa sáng thì đến tầm 4 - 5 chiều, Can Can sẽ dừng ăn và không nạp thêm bất kỳ món gì vào người. Phương pháp nhịn ăn gián đoạn này được nhiều các bạn trẻ khuyến khích vì nó giúp đảm bảo cơ thể có đủ thời gian hoàn thành quá trình trao đổi chất và tiêu hoá. Cố định thời gian ăn 3 bữa trong một ngày là một cách giảm cân lành mạnh.

6. Hãy đi bộ

Can Can cho biết cô cũng không phải là một người yêu vận động. Nếu không tập được các bài tập đổ mồ hôi với cường độ cao thì cô sẽ đi bộ, để hoàn thành thời lượng vận động mỗi ngày.

Cô nàng mỗi ngày vào khoảng 4 - 5 giờ chiều sẽ đi bộ từ 1 tiếng - 1 tiếng rưỡi. Với những bài tập thể lực cường độ thấp như thế này, Can Can khuyên rằng nên dành ra ít nhất 40 phút để luyện tập mỗi ngày. Lúc đó mới đảm bảo được lượng calo tiêu hao cần thiết để giảm cân.

7. Luôn giữ tâm trạng tốt



"Tâm trạng" luôn rất quan trọng trong quá trình giảm cân, đừng quan tâm đến việc mình sẽ giảm được bao nhiêu cân mỗi ngày. Cô nàng Can Can cho biết mình tự đặt mục tiêu ngắn hạn cho bản thân, từ đó biến nó trở thành động lực.

Mục tiêu mà cô đề ra là giảm được 10kg, rồi chia nhỏ ra mỗi giai đoạn giảm được tầm 2,5kg. Sau khi hoàn thành, cô sẽ tự thưởng cho mình một phần thưởng nhỏ, như tự thưởng một bữa ăn để tiếp tục có động lực giảm cân.

8. Đứng dựa lưng vào tường



Can Can chia sẻ khi đứng dựa vào tường để sửa dáng người cần chú ý một số điều sau:

1. Phía sau đầu dựa sát tường.

2. Cằm giữ thẳng, đầu hơi ngả về sau.

3. Xương bả vai sát tường, giữ hai bả vai cân xứng, cánh tay duỗi thẳng tự nhiên.

4. Thẳng lưng.

5. Phần mông khép chặt, cơ mông sẽ co lại.

6. Phần bụng cẳng chân sát tường, hai bàn chân khép, gót chân sát tường.

Đừng sử dụng điện thoại sau khi ăn mà thay vào đó, sau khi ăn khoảng 5 - 6 phút, bạn hãy đứng dựa lưng vào tường. Thời gian đứng dựa vào tường khoảng 15 - 20 phút hàng ngày. Điều này không chỉ có thể ngăn ngừa mỡ tích tụ ở eo, bụng, đùi mà còn giúp giữ dáng thon dài cho đôi chân.

Can Can chia sẻ ảnh về dáng chân khi cô giảm cân thành công (Ảnh bên phải là trước khi giảm cân, còn bên trái là sau khi giảm cân)

9. Tiếp tục duy trì cân nặng

Sau khi giảm cân thành công, bạn cần tiếp tục duy trì cân nặng cơ thể trong thời gian dài. Nếu bạn bị béo lại rồi lại phải giảm cân thì sẽ rất ảnh hưởng đến sức khoẻ và trạng thái tâm lý.

Can Can sau khi đạt được trọng lượng và thân hình như ý muốn, cô tiếp tục tuân thủ thói quen ăn uống lành mạnh hàng ngày như uống nhiều nước để tăng cảm giác no, mỗi ngày chỉ ăn 1/2 hoặc 2/3 lượng thức ăn so với bình thường và chỉ ăn no tới khoảng 7 phần.

Nguồn và ảnh: Girlstyle, Xiaohongshu @YiZhiCanCan, Pinterest

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc