Hình ảnh những cây ăn quả sai lúc lỉu cũng là một trong số những thứ vô cùng hấp dẫn với các tín đồ ăn uống. Thậm chí, nhiều người còn gọi vui đó là những hình ảnh phát ra âm thanh bởi chỉ cần nhìn vào đó thôi, người ta cũng có thể tưởng tượng ra việc ăn chúng như thế nào. Và sự chân thực của trí tưởng tượng sẽ càng rõ hơn với trường hợp dưới đây - một cây xoài sai lúc lỉu.

Your browser does not support the video tag.

Cô gái khoe cây xoài sai lúc lỉu, nhìn cực đã nhưng ai cũng lo lắng cho điều này

Xoài xanh, quả to đã mắt thế kia mà chấm muối ớt thì còn gì bằng? Đã vậy, clip lại còn có thêm những âm thanh ăn xoài giòn sần sật thế thì ai mà chịu được chứ?

Thế nhưng bên cạnh trầm trồ với cây xoài sai trĩu quả, rất nhiều cư dân mạng lại lo lắng cho "chủ thớt" bởi việc khoe lên mạng xã hội thì sẽ sớm chỉ... còn cái gốc.

- Đăng lên đây rồi mai ra thấy còn cái gốc.

- Rồi hôm nay còn xoài không thế?

- Xoài tặc mà thấy thì mếu nhá!

Tất nhiên, đó chỉ là đùa thôi, chứ xoài trong vườn nhà mình thì ai làm gì được nhỉ?!!

Nguồn: TikTok @tieuthu.bl

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị