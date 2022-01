Cô gái đu trend về quê không báo làm bố ngạc nhiên, cái kết gây bất ngờ vì quá đau lòng

Bài hát Đi để trở về 2 được dùng nhiều trên TikTok những ngày gần đây. Giới trẻ đua nhau lồng ca khúc này vào video "về quê khiến gia đình bất ngờ". Những nội dung như vậy được người xem thả tim vì mang lại khoảnh khắc xúc động, ấm cúng, sum họp ngày cận Tết.

Một cô gái cũng đu trend này nhưng đoạn kết khiến người xem đau lòng. Cô gái sống tại London nhiều năm, đi làm tích góp để Tết này về quê thăm bố. Cô viết: "Không nói với ai mình sẽ về, xem bố có bất ngờ không nha".

Cô quay lại hành trình về Việt Nam với tâm trạng đầy háo hức. Người xem cũng ngóng cảnh cô sà vào ôm bố như nhiều video khác. Tuy nhiên đoạn kết khiến người xem đột ngột chuyển từ cảm giác hân hoan sang đau lòng. Chuyến về nhà này cũng là lần cuối cùng cô gái được nhìn mặt bố bởi ông đã qua đời.

Đoạn video có cái kết bất ngờ khiến nhiều người xúc động.

Cộng đồng mạng xúc động sau khi xem video:

- Coi đến khúc cuối mình đã rơi nước mắt vì năm nay mình trở về cũng như bạn, không còn được gặp mẹ mình nữa.

- Tưởng bố chạy ai đón con, ai ngờ.

- Đang cười vì có thêm một người được về với gia đình. Đoạn cuối suýt chảy nước mắt. Mình đã không ngờ tới khúc cuối. Xin chia buồn.

Tác giả: Ma Bư

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc