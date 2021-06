Your browser does not support the video tag.

Cô gái đẹp liên tục "thả thính" nhưng chàng trung úy chẳng chịu "bắt sóng"

Trong chương trình "Ghép đôi thần tốc", 4 bạn trẻ (2 trai 2 gái) được mai mối làm quen là: Tiêu Kiết Tường (25 tuổi), Phạm Thị Anh Nhung (25 tuổi) cùng ngồi trên ghế xanh; Lê Bảo Thoại (24 tuổi) và Hà Trần Cẩm Vân (21 tuổi) cùng ngồi ở ghế màu đỏ.

Cẩm Vân vừa có tài nhảy múa, vừa nói chuyện có duyên.

Bạn nữ Cẩm Vân rất nhanh chóng tạo được ấn tượng tốt với hai MC nhờ vẻ ngoài xinh xắn, cách nói chuyện duyên dáng và khả năng múa tự nhiên, thu hút ống kính máy quay.

Cẩm Vân chia sẻ rằng, sau ba mối tình dang dở, cô hi vọng tìm được người bạn trai có ngoại hình lý tưởng và một trái tim chân thành để có thể bảo vệ, che chở mình.

Sau phần giới thiệu của hai bạn gái, chàng trung úy Bảo Thoại bắt đầu chia sẻ về mình. Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài điềm tĩnh và gương mặt điển trai khiến MC Cát Tường trầm trồ.

Bảo Thoại (bên trái ảnh) và Cẩm Vân (bên phải ảnh).

Bảo Thoại gần như không có kinh nghiệm tình trường khi đã 24 tuổi vẫn chưa từng yêu. Anh đến buổi hẹn hò trong tâm thế khá hồi hộp, lo lắng nên không biểu lộ nhiều cảm xúc và lời nói.

Khi Cát Tường yêu cầu nhận xét về hai cô gái, Bảo Thoại thẳng thắn: "Em nghĩ bạn Vân là một người khá khó tính. Còn bạn Nhung thì rất tài năng, tính cách nhẹ nhàng, em mê tiếng hát của bạn".

Bất chấp việc chàng trung úy có thiện cảm với mình hay không, Cẩm Vân vẫn hết lòng nắm bắt mọi cơ hội thể hiện bản thân trước đối phương. Cánh cửa trái tim vừa mở ra, Cẩm Vân đã rất tự tin thể hiện màn múa rất đẹp khiến ai cũng trầm trồ. Cô còn chủ động mời chàng trai món ăn mình tự làm như một cách thể hiện tình cảm.

Tiếp đó, Bảo Thoại mang đến tặng Cẩm Vân vỏ ốc kèm lời bày tỏ: "Con ốc này có tiếng sóng, lâu lâu mình lấy ra nghe cũng vui". Đáp lại, Cẩm Vân mạnh dạn "thả thính" chàng trung úy: "Con ốc này có nghe được tiếng anh trong này không?".

Lời "thả thính" của đàng gái đã rõ ràng như vậy nhưng đàng trai là Bảo Thoại lại chẳng bắt được "sóng".

Anh đáp lại khô cứng: "Không, chỉ nghe ù ù thôi", khiến cả trường quay bật cười.

MC của chương trình cũng chào thua với sự thật thà của chàng trai này.

Bức ảnh chế về chuyện "thả thính" trượt của cô gái xinh đẹp đang được cư dân mạng lan truyền.

Trong khi đó, chàng trai còn lại được chương trình giới thiệu là Kiết Tường chủ động tương tác với cả hai bạn nữ. Anh hoạt ngôn, hài hước và suy nghĩ chín chắn. Ngoài khả năng nói 3 thứ tiếng, anh còn rất có "máu nghệ sĩ" khi có thể hát, chơi đàn ukulele và cả thổi harmonica.

Kiết Tường còn ghi điểm với các chị em khi khẳng định: "Từ ngày mẹ bắt đầu quen ba em cho tới khi kết hôn, mẹ em chưa từng phải trả một đồng nào hết".

Cô gái Anh Nhung trình diễn guitar và tiếng hát như "rót mật vào tai". Không chỉ vậy, Anh Nhung còn có khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ khác như ukulele, guitar, piano...

Anh Nhung còn có quan niệm trong tình yêu là: "Một khi đã yêu thì anh là ngoại lệ duy nhất của em".

Khi được hỏi "Giữa bình yên và cơ hội, bạn sẽ chọn cái nào?", Cẩm Vân chọn bình yên, Anh Nhung trái ngược lại chọn theo đuổi lý tưởng của tuổi trẻ là cơ hội.

Sau khi tìm hiểu, đến lúc bấm nút xác nhận hẹn hò, Anh Nhung chọn Kiết Tường, trong khi anh chàng lại chọn Cẩm Vân vì thấy đồng điệu chí hướng với cô hơn. Đáng tiếc, Cẩm Vân lại lựa chọn Bảo Thoại nhưng lại không được đáp lại.

Mũi tên tình cảm "chạy loạn" của 4 bạn trẻ sau khi được mai mối.

Kết quả cuối cùng, xu hướng tình cảm của mỗi người chạy theo một hướng không có hồi đáp.

