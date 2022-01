Hành vi quấy rối, sàm sỡ của những kẻ biến thái nhắm đến bộ phận nhạy cảm luôn khiến hội chị em ám ảnh. Những kẻ này thường nhắm vào các cô gái đi một mình, tấn công nhanh rồi bỏ chạy tức thì.

Như sự việc một thanh niên có hành vi sờ soạng cô gái trên đường được camera an ninh ghi lại đang được lan truyền trên mạng xã hội khiến ai nấy bức xúc.

Hành vi quấy rối, sàm sỡ của những kẻ biến thái nhắm đến bộ phận nhạy cảm luôn khiến hội chị em ám ảnh. Những kẻ này thường nhắm vào các cô gái đi một mình, tấn công nhanh rồi bỏ chạy tức thì.

Your browser does not support the video tag.

Cô gái bị sàm sỡ ngay trước cổng nhà: Bàn tay hư của thanh niên qua đường gây bức xúc

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 11/1 ở Hà Nội. Thời điểm này, cô gái đang dừng xe trước cổng nhà. Một thanh niên đi phía sau áp sát lại quơ tay chạm vào vòng 1 của cô gái rồi phóng vút đi.

Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân không kịp phản ứng. Quá uất ức, cô gái chỉ biết chửi bới tên "biến thái" dù hắn đã cao chạy xa bay.

Đoạn clip chưa đầy 1 phút nhưng bóc mẽ bàn tay hư của thanh niên qua đường. Chứng kiến sự việc, nhiều dân mạng không khỏi phẫn nộ, bình luận chỉ trích gay gắt hành vi xấu xí này.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc