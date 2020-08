Cô gái 28 tuổi bị tố ngoại tình với hai lãnh đạo cấp cao Hollywood

Hôm 18/8, giới truyền thông nước Mỹ đồng loạt đưa tin Phó chủ tịch NBCUniversal - Ron Meyer - bị sa thải. Nhà lãnh đạo có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông tại Hollywood thừa nhận ông đã ngoại tình từ nhiều năm trước. Meyer đồng thời tiết lộ ông từng dùng tiền để đổi lấy sự im lặng của một cô gái trẻ nhằm giữ thể diện cho NBCUniversal.

Ngay sau đó, nhiều nguồn tin chỉ ra rằng cô gái trẻ trong mối quan hệ bất chính ấy là Charlotte Kirk. Điều đáng nói là nữ diễn viên cũng từng ngoại tình với cựu Giám đốc điều hành Warner Bros. Kevin Tsujihara. Mối quan hệ bị cho là “đổi tình lấy vai diễn” kéo dài trong khoảng 2013-2014, và sau đó khiến Tsujihara phải từ chức vào năm 2019.

“Nữ diễn viên hạng C”

Variety mô tả toàn bộ câu chuyện giống như “một bộ phim truyền hình dài tập xoay quanh một nữ diễn viên tham vọng đã hạ bệ hai trong số những người đàn ông quyền lực nhất Hollywood”. Tờ tạp chí đồng thời nhận định tuy xuất hiện trong hai bê bối lớn, thường xuyên đăng ảnh lên mạng xã hội Instagram, nhưng Kirk vẫn là một “nhân vật bí ẩn” trong con mắt nhiều người.

Ngay sau khi tin tức lan tỏa, Variety đã liên lạc với Charlotte Kirk về vụ việc của Ron Meyer. Quản lý nữ diễn viên hỏi liệu cô có được trả tiền nếu trả lời phỏng vấn hay không. Khi Variety nói “không”, phía Kirk lập tức chấm dứt cuộc trò chuyện.

Sau bê bối của Kevin Tsujihara, Charlotte Kirk tiếp tục khiến Ron Meyer tại NBCUniversal lao đao. Ảnh: Rex.

Sinh năm 1992 tại Anh quốc nhưng mang quốc tịch Australia, Charlotte Kirk hiện sống cùng Neil Marshall - vị đạo diễn từng tham gia thực hiện The Descent, Game of Thrones - ở Los Angeles, Mỹ. Họ cùng nhau lập nên công ty sản xuất Scarlett Productions, và mới hoàn thành The Reckoning.

Đây là tác phẩm giật gân mà Kirk cùng lúc diễn xuất, viết kịch bản và điều hành sản xuất. Theo IMDb, The Reckoning đã đóng máy từ tháng 7/2019. Tuy nhiên, thành phẩm chưa tìm được nhà phát hành.

Theo kế hoạch, The Reckoning được chọn chiếu khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Fantasia lần thứ 24. Sự kiện phải tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19, và Marshall cùng Kirk đã lên kế hoạch tham gia giao lưu với người hâm mộ qua phần mềm Zoom vào tối 20/8. Tuy nhiên, nữ diễn viên quyết định rút lui vào phút chót. Khi tờ Variety liên lạc Neil Marshall để hỏi rõ nguyên nhân, nhà làm phim lập tức dập máy.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người bình luận Charlotte Kirk chỉ là “diễn viên hạng C”. Gia tài sự nghiệp của nữ diễn viên đến nay chỉ là hai vai diễn nhỏ trong How to Be Single (2016) và Ocean’s 8 (2018). The Reckoning chưa chính thức ra mắt, còn Nicole and O.J. được lên kế hoạch từ năm 2013 nhưng hiện chưa hoàn thành.

Hai cuộc ngoại tình hay nhiều hơn nữa?

Với vụ việc của Ron Meyer, hai người gặp nhau lần đầu vào năm 2012. Khi ấy Charlotte Kirk mới 19 tuổi, còn vị lãnh đạo cấp cao của NBCUniversal đã 68 tuổi. Variety cho biết họ có hai nguồn tin xác nhận hai người đã ngoại tình. Còn trong thông cáo báo chí của Meyer, ông không nêu đích danh Kirk, mà chỉ nói là mình đã vướng vào một vụ ngoại tình “trong thời gian rất ngắn và có sự đồng thuận”.

Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn vào cuối 2012. Lúc này, Charlotte Kirk cặp kè với tỷ phú James Packer, cũng như làm thân với nhà sản xuất Brett Ratner. Đến tháng 9/2013, Packer giới thiệu Kirk cho Kevin Tsujihara.

Kể từ sau cuộc gặp, giữa cô gái trẻ với Giám đốc điều hành Warner Bros. khi ấy nảy sinh mối quan hệ giường chiếu. Câu chuyện kéo dài tới năm 2014 và sau này được xác nhận khi hàng loạt tin nhắn giữa hai người bị lọt đến tạp chí The Hollywood Reporter.

Loạt tin nhắn bị phanh phui cho thấy giữa Kevin Tsujihara và Charlotte Kirk tồn tại mối quan hệ "đổi tình lấy vai diễn". Nhà lãnh đạo cấp cao của Warner Bros. sau đó phải từ chức. Ảnh: Daily Mail.

Cũng từ loạt tin nhắn, công chúng biết rằng Charlotte Kirk tuy đã chấm dứt mối quan hệ vào năm 2014, nhưng cô liên tục gây sức ép lên Kevin Tsujihara, James Packer và Brett Ratner nhằm tìm kiếm vai diễn. Nhiều người cho rằng kết quả chính là vai diễn nhỏ của Kirk ở Ocean’s 8 và How to Be Single. Năm 2019, khi The Hollywood Reporter đưa toàn bộ câu chuyện ra ánh sáng, Kevin Tsujihara phải từ chức.

Sau đó, Kirk được cho là đã tiếp tục gây sức ép với Avi Lerner - Giám đốc điều hành Milennium Films. Cô muốn tham gia những bộ phim của hãng, trong đó có Hellboy phiên bản 2019 do Neil Marshall thực hiện.

Tuy không thành công, nhưng Charlotte Kirk đã lọt vào mắt xanh của Marshall. Trong một cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter, nhà làm phim tiết lộ từng rất muốn Kirk góp mặt ở Hellboy nhưng không được. Sau đó, anh đã cùng cô thực hiện The Reckoning.

Sau bê bối của Kevin Tsujihara, trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi trên sóng truyền hình, Charlotte Kirk giãi bày: “Khi ấy, tôi còn trẻ và khờ dại”. Nhưng giờ không ai dám chắc liệu Kirk còn bao nhiêu mối quan hệ bất chính vẫn đang nằm trong bóng tối tại kinh đô điện ảnh.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zingnews.vn