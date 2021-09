"Cơ duyên" giữa Đàm Vĩnh Hưng và bà Phương Hằng: Từng hát trong tiệc thôi nôi bé Hằng Hữu, 8 năm sau đem đơn đi kiện

Ngày 21/9 vừa rồi là ngày sinh nhật thứ 9 của quý tử Huỳnh Hằng Hữu - con trai doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng. Tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam đã đón một sinh nhật tối giản, ấm áp bên gia đình, những anh chị của mình trong biệt thự dát vàng. Nữ CEO của Đại Nam vẫn tươi vui chăm chút cho sinh nhật con trai, dù thời gian gần đây có thông tin 5 nghệ sĩ đã kiện bà vì những phát ngôn trên mạng xã hội.

8 năm trước, vào dịp thôi nôi, "cậu ấm" nhà Đại Nam đã được tổ chức một bữa tiệc xa hoa khiến cả Sài Gòn choáng ngợp. Bữa tiệc năm ấy được tổ chức ở khách sạn Sheraton, 600 khách mời với dàn siêu xe đã góp mặt.

Dàn siêu xe đậu trước cửa khách sạn trong tiệc thôi nôi bé Hằng Hữu.

Trong ngày sinh nhật đầu tiên của con trai, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng đã tuyên bố trao khối tài sản khổng lồ của gia đình cho bé. Khối tài sản này bao gồm Khu du lịch Đại Nam, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, Khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương), Khu dân cư Bình Phước - thuộc sở hữu của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng.

Bé Hằng Hữu và bố thổi nến sinh nhật 1 tuổi.

Cũng trong đại tiệc này, hai doanh nhân đã trao tặng 261 triệu để tài trợ mổ tim cho 4 bệnh nhi. Đó là cơ duyên đầu tiên mà vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng gieo vào con trai, gửi gắm thông điệp cậu bé sẽ tiếp bước cha mẹ có trái tim nhân hậu, cống hiến cho cuộc đời, sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.

Ông bà chủ Đại Nam đã trao quyền thừa kế cũng như tài trợ mổ tim cho 4 em nhỏ trong ngày thôi nôi con trai.

Nhưng điều khiến dân mạng "sục sôi" hơn, đó là lục lại ảnh cũ, họ phát hiện ra Đàm Vĩnh Hưng - 1 trong 5 người đang kiện bà Phương Hằng - có mặt, biểu diễn trong tiệc thôi nôi bé Hằng Hữu. Hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng ôm micro, say sưa hát trên sân khấu 8 năm trước ít nhiều làm dân tình thấy thú vị.

Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn tại tiệc thôi nôi bé Hằng Hữu.

8 năm trước, hình ảnh này chỉ mang ý nghĩa tô đậm thêm sự xa hoa, hào phóng của ông bà chủ Đại Nam trong việc tổ chức sinh nhật đầu đời cho quý tử. Còn hiện tại, nó lại là sự trớ trêu của duyên phận, khi Đàm Vĩnh Hưng vừa tuyên bố gửi đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng.

Nội dung cụ thể của đơn thư không được phía Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ, nhưng nam ca sĩ bật mí, có liên quan đến cáo buộc của bà Phương Hằng trong việc thiếu minh bạch giải ngân tiền từ thiện miền Trung.

Đàm Vĩnh Hưng của 8 năm về trước.

Điều đáng nói là, không biết cơ duyên dẫn lối hay trùng hợp vô tình, ngày Đàm Vĩnh Hưng công khai chuyện kiện tụng này là ngày 21/9, đúng dịp sinh nhật của bé Huỳnh Hằng Hữu. Dân mạng vẫn bàn tán không ngớt về sự kiện này, cũng như sự thay đổi của hai bên sau 8 năm.

Một clip khác ghi lại cảnh Đàm Vĩnh Hưng được mời về Đại Nam hát, khuấy động tưng bừng ở biển nhân tạo Đại Nam cũng đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng.

Đàm Vĩnh Hưng hát ở biển Đại Nam trước hàng nghìn fan vài năm về trước

Câu chuyện ồn ào kiện cáo dựa trên những phát ngôn trên mạng xã hội, dù gì cũng là chuyện của hai bên. Nhưng điều công chúng quan tâm hơn là những cáo buộc về minh bạch tiền từ thiện của các nghệ sĩ có cơ sở nào hay không. Dân tình vẫn mong đợi những giải trình cụ thể, rõ ràng, minh bạch của những nghệ sĩ quyên góp từ thiện.

