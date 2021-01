Cô dâu ôm chầm tình cũ trong lễ cưới, phản ứng của chú rể khiến dân mạng 'choáng váng'

Bất kể đang yêu hay đã nên vợ nên chồng, "người yêu cũ" luôn là chủ đề nhạy cảm giữa các cặp đôi. Đã có nhiều vụ việc trái khoáy khiến lễ cưới mất vui chỉ vì tình cũ của một trong hai nhân vật chính ghé thăm. Trong thời điểm ấy, một cử chỉ thiếu tinh tế thôi cũng sẽ khuấy lên cơn sóng ghen tuông dữ dội trong lòng người còn lại, khiến họ cảm thấy bất an về tình cảm của cả hai.

Mới đây, một cô dâu ở Indonesia đã đăng đoạn clip lên TikTok để chia sẻ về anh chồng đáng yêu của mình. Mọi chuyện bắt đầu khi anh người yêu cũ đến dự lễ cưới của vợ chồng cô. Trong clip, anh chàng đứng đối diện cô dâu chú rể, đang đưa tay ra để gửi lời chào và chúc phúc kiểu truyền thống (salam) cho đôi bạn trẻ.

Nếu tân nương đối xử khách khí với tình cũ thì sẽ chẳng có việc gì đáng nói. Ngờ đâu, cư dân mạng chỉ còn biết há hốc mồm khi cô dâu bất chợt nhìn chú rể bằng đôi mắt chan chứa ý cười, sau đó thỏ thẻ hỏi anh: "Em ôm anh ấy một lần được không chồng?"

Thế mà tân lang đồng ý thật! "Đầu hàng" trước nụ cười ngọt ngào của vợ, anh dịu dàng gật đầu và mỉm cười, rồi lặng lẽ đứng một bên trong lúc nàng ôm người yêu cũ. Sau đó, bạn trai thuở xưa của cô dâu quay sang bắt tay chú rể, và anh thân thiện đáp lại bằng một cái ôm.

Dù chẳng có "sóng to gió lớn" chi trong lễ cưới, nhưng thái độ thản nhiên của ba người cũng đủ khiến dân mạng ngơ ngác. Hầu hết các bình luận đều cho rằng cô dâu đã sai khi đặt chồng vào tình thế khó xử như vậy.

"Chồng của bạn xứng đáng được đối xử tốt hơn", một người khuyên nhủ. "Gương mặt anh chẳng giấu được điều gì đâu ông bạn, trông có vẻ đau đấy nhưng rồi sẽ ổn thôi", người khác chuyển lời đến chú rể.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người lên tiếng nói đỡ cho cô dâu. "Ít ra cô ấy đã hỏi ý kiến chồng trước khi làm thế", một cư dân mạng bênh vực. Hơn nữa, biết đâu cô nàng yên tâm ôm người yêu cũ vì hiểu rằng chồng sẽ không ghen tuông vớ vẩn với những người từng lướt qua đời mình?

