Cô dâu hot nhất MXH: Mang "gánh nặng" 30 cây vàng, 400 triệu đồng trong ngày cưới

Dân mạng vừa được phen hoa mắt với clip quà cưới "siêu to khổng lồ" là kiềng vàng trĩu cổ, nhẫn vàng và hàng trăm triệu tiền mặt của cô dâu hot girl trong đám cưới. Đoạn clip nhanh chóng thu hút trên các diễn đàn mạng, danh tính cô dâu cũng được ráo riết truy tìm.

Trong clip, cô dâu và chú rể vui mừng hớn hở nhận những món quà từ người thân. Ngoài vòng kiềng, lắc tay, vàng miếng, cả hai còn được trao tặng khoản tiền mặt cực lớn. Nhìn qua, cũng thấy cọc dày 500.000 đồng cùng với USD trên bàn. Tổng số tiền được tiết lộ lên đến 400 triệu đồng.

Cô dâu hot girl mang ''gánh nặng'' vàng trĩu cổ, hàng triệu đồng đi lấy chồng, dân mạng truy tìm danh tính

Ngoài sự chú ý vào phần quà cưới, nhan sắc của cô dâu cũng khiến dân mạng xuýt xoa. Thông tin của cô dâu hot nhất MXH đã được tìm ra.

Nhân vật chính của phần quà cưới ''khủng'' bao gồm 30 cây vàng và 400 triệu tiền mặt này là Quỳnh Lê (SN 2000, Ô Môn, Cần Thơ) và chú rể H.C cùng quê. Theo chia sẻ của Quỳnh, sau thời gian hoãn cưới vì dịch bệnh, ngày 15/11 cô và chồng đã tổ chức lễ vu quy đơn giản ở Cần Thơ.

Cận cảnh nhan sắc của Quỳnh Lê. Ảnh: FBNV

Do dịch bệnh nên cả hai tổ chức đám cưới chỉ có sự góp mặt của hai bên gia đình. Bên nhà trai cũng chỉ khoảng 10 người. Theo phong tục truyền thống, ông bà, bố mẹ và người thân sẽ tặng vàng và tiền mặt cho cô dâu chú rể làm vốn trong lễ ăn hỏi.

Quỳnh Lê bày tỏ sự bất ngờ khi những hình ảnh đám cưới lại được mọi người quan tâm như vậy. Cô dâu trẻ cảm thấy rất vui khi được chú ý nhưng cũng e sợ những bình luận tiêu cực.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Quỳnh Lê và chồng

Đúng là cô dâu nào lấy chồng cũng phải mang những "gánh nặng". Nhưng "gánh nặng" đầy tiền vàng này ai cũng muốn một lần được gánh thử. Nhiều dân mạng suýt xoa ngưỡng mộ về số lượng tiền và vàng cưới lớn và xin vía cô dâu may mắn này.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc