Có đáng tranh cãi Miss World Vietnam chấp nhận thí sinh thẩm mỹ?

Đây là một cơ hội cho các thí sinh hoàn thiện vẻ đẹp bên ngoài tham gia con đường chinh phục vương miện.

Thế nhưng, sự thay đổi này vấp phải nhiều tranh cãi. Bên cạnh những quan điểm đồng tình với sự tân tiến, mở rộng theo xu hướng các cuộc thi sắc đẹp của quốc tế, vẫn không ý kiến cho rằng điều này có thể biến cuộc thi thành nơi thi tay nghề của các bác sĩ thẩm mỹ.

Thí sinh chỉ cần có tiền phẫu thuật thẩm mỹ cũng có thể sẽ mua được vương miện sắc đẹp.

Hoa hậu Lương Thùy Linh - đương kim Miss World Vietnam

Khán giả Việt từ xưa tới nay vẫn quen với những cuộc thi sắc đẹp mà tiêu chí hoa hậu phải là những vẻ đẹp tự nhiên.

Do đó, sự cởi mở mới khó tránh khỏi tranh cãi. Điều này cũng không hẳn vô lý bởi so sánh giữa một thí sinh không phẫu thuật với một người can thiệp dao kéo, có thể sẽ là một sự bất công.

Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết các đấu trường nhan sắc quốc tế ngày càng hướng đến vẻ đẹp toàn diện hơn, cho phép thí sinh can thiệp “dao kéo”.

Các cuộc thi nhan sắc trong nước được tổ chức, một phần tìm kiếm các đại diện để đi chinh chiến ở các cuộc thi nhan sắc thế giới. Không chỉ Miss World Vietnam, cuộc thi Miss Universe Vietnam cũng đang xem xét việc chấp nhận thí sinh thẩm mỹ trong tương lai gần.

Điều này cũng bám sát Nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn có hiệu lực từ ngày 1/2/2021, khi chấp nhận “mở cửa” với cả những thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bất công cho những người có vẻ đẹp tự nhiên. Bởi, hoa hậu là đánh giá cả một quá trình, từ nhan sắc tới tính cách. Như lời của đương kim hoa hậu Lương Thùy Linh, vẻ đẹp hình thức là thứ chủ quan và luôn thay đổi.

“Vẻ đẹp của một cô gái nằm không ở vẻ bề ngoài. Chúng ta không chỉ đẹp do ưa nhìn, mà đẹp vì tất cả những văn hóa mà chúng ta được nuôi lớn, vì những giá trị tinh thần luôn có trong mỗi người”, Lương Thùy Linh khẳng định.

Tác giả: Hồ An

Nguồn tin: Báo Giao thông