Clip: Xôn xao 'vợ anh này rủ chồng chị kia' đến tận khách sạn đánh ghen

Tình cảnh trái ngang khi vợ người này phải cùng chồng người kia đến khách sạn bắt tận tay chồng/ vợ của mình đi ngoại tình. Đoạn clip ngay sau khi đăng lên mạng đã nhận được sự chú ý và gây ra những tranh cãi trái chiều.

Clip 'vợ anh này cùng chồng chị kia' đi đánh ghen gây xôn xao

Theo người vợ trong đoạn clip, đây không phải là lần đầu tiên anh chồng có hành động sai trái. Thậm chí, ‘mới hôm qua ngủ với con kia anh đã thề sẽ chết đường chết chợ'.

‘Bây giờ nó đã như thế này rồi, tôi nghĩ các anh có quyền giải quyết' – người chồng bị phát hiện ngoại tình khoanh tay nói.

‘Có nên nói chuyện em không?' – người chồng bỗng dưng lên tiếng tố ngược vợ mình.

Dù bị bắt tại trận song anh chồng vẫn tỏ ra rất dửng dưng

'Vợ của anh kia' bị phát hiện trong khách sạn

Lập tức người vợ đáp trả: ‘Tất cả những cái gì nói đều phải có chứng có cứ, đừng có nói không. Anh ngủ với nó ngày hôm trước, hôm sau anh thề với tôi. Mồm anh như cái sẹo gỗ. Anh điêu lắm, anh dựng đủ chuyện lên'.

Bị vợ của mình và chồng của nhân tình bắt gặp trong khách sạn, người chồng thay vì xấu hổ vẫn giữ thái độ rất dửng dưng. Trong khi đó, chồng của người vợ có quan hệ bất chính được nhiều người khen là có cách hành xử lịch sự.

Hiện đoạn clip vẫn đang gây xôn xao trên mạng

Tác giả: Q. Huy

Nguồn tin: Báo Đất Việt