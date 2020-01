[Clip]: Xôn xao clip CSGT sử dụng điện thoại, không thắt dây an toàn khi điều khiển ô tô

Your browser does not support the video tag.

Video: Người mặc sắc phục CSGT điều khiển ô tô không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại. (Nguồn: Mạng xã hội)

Mới đây mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người mặc sắc phục Cảnh sát giao thông (CSGT) với quân hàm Thiếu tá đang điều khiển ô tô nhưng lại sử dụng điện thoại và không thắt dây an toàn.

Theo clip chia sẻ, mở đầu clip người mặc sắc phục CSGT nói chuyện điện thoại với ai đó: "Ở đội à, chú cho Điệp ra bãi giữ xe ở Thượng Thanh đèo anh ra cây 10 cái, gọi taxi khó quá. Anh giữ cái xe ô tô ở chỗ Thượng Thanh ngay ở cầu Đuống rẽ phải xuống. Anh phải báo tổ trưởng trước, sử dụng người của chú".

Ảnh: Cắt từ clip.

Ngay khi người mặc sắc phục CSGT kết thúc cuộc điện thoại, người ngồi bên cạnh liền nói "Thiếu tá vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại".

Người mặc sắc phục CSGT đáp: "Đang thi hành nhiệm vụ". Người ngồi cạnh thắc mắc: "Thi hành nhưng cũng không được sử dụng điện thoại".

Sau khi được đăng tải, clip đã nhận được nhiều bình luận và lượt chia sẻ. Nhiều ý kiến cho rằng clip này được quay lại bởi người vi phạm giao thông đang bị CSGT tạm giữ ô tô và đưa về bãi.

Bên cạnh đó nhiều người cho rằng, người thi hành luật pháp mà lại phạm luật là không thể chấp nhận được, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.