Clip: Xăng tăng phi mã, "xăng tặc" xuất hiện khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm

Giá cả xăng dầu tăng cao khiến nhiều người dân không khỏi đau đầu. Tuy nhiên, đó cũng không thể là lý do chính đáng cho hành động đáng xấu hổ của nam thanh niên trong đoạn video mới được đăng tải trên MXH vào ngày 13/3 dưới đây.

Your browser does not support the video tag.

Clip: "Xăng tặc" khiến CĐM không khỏi ngán ngẩm

Cụ thể, ở một cây xăng tại Bắc Ninh, có một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm di chuyển bằng xe máy đến đổ xăng. Tuy nhiên, ngay sau khi đổ xăng xong, nam thanh niên giống như đã có tính toán từ trước, không hề do dự mà phóng xe đi thẳng.

Mặc dù người nhân viên ở cửa hàng xăng đã lập tức chạy đi gọi lại nhưng vẫn không thể khiến nam thanh niên "quay xe".

Hành động xấu xí này ngay khi đăng tải lập tức nhận được rất nhiều bình luận phê phán từ CĐM. Không chỉ không đội mũ bảo hiểm, không trả tiền đổ xăng, nhiều người còn phát hiện chiếc xe máy của nam thanh niên này không hề có biển số:

"Xăng có tăng thì đổ xe này cũng chỉ mấy chục nghìn, có đến mức phải đi cướp như vậy không?"

"Xăng tăng thì cướp xăng, chẳng nhẽ cứ cái gì tăng thì cướp cái đó cũng là hợp lý à? Không bênh được."

Tác giả: PV

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn