Đoạn clip được camera an ninh tại một tiệm làm tóc ghi lại vụ tai nạn "nhớ đời" của một cô gái trẻ.

Có thể thấy, trong clip là cảnh tượng một gia đình đang ngồi ăn tối bên ngoài sân, ngay trước cửa salon làm tóc. Hai khu vực được ngăn cách với nhau bằng cửa kính cường lực. Lúc này, một cô gái đang ngồi trong mâm liền đứng dậy, đi vào nhà.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Vô tình va vào cửa kính trước nhà, cô gái bất ngờ nhận cái kết 'tan tành' (Nguồn: @thitien886)

Nhưng do bất cần không để ý đến chiếc cửa kính cường lực nên đã lao thẳng người vào cánh cửa. Đáng chú ý, sau cú va đập, chiếc cửa kính bất ngờ vỡ toang, từng mảnh kính vụn nát nơi vãi khắp nhà. Trước tình huống kinh hoàng, trong phút chốc cô gái trẻ "đứng hình" không dám nhúc nhích.

Sự cố bất ngờ khiến cho tất cả mọi người đang ăn cơm ngoài sân cũng ngỡ ngàng không kém. Sau khi bình tĩnh lại mới chạy đến xem xét tình trạng của cô gái va vào chiếc cửa kia.

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng khiến cư dân mạng chú ý. Ai nấy đều "hú hồn" vì sự cố bất ngờ xảy ra cho cô gái trẻ. Bên cạnh đó, nhiều người lên tiếng cảnh báo nên dán chữ vào cửa kính trong suốt, làm dấu để tránh rơi vào nguy hiểm như cô gái ở trên. Bởi đã có không ít trường hợp vỡ kính nguy hiểm như thế này xảy ra.

Một số người bình luận:

"Mình thấy nhiều vụ vỡ kính dạo gần đây lắm nhé. Để làm dấu và dễ nhìn, mọi người nên dán chữ vào cửa kính. Bảo vệ an toàn là quan trọng, đừng chỉ vì đẹp",

"Kính gì mà vừa chạm cái đã tan tành vậy rồi",

"Nguy hiểm quá, mình còn thấy có trẻ nhỏ chạy lại nữa",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn