Clip: Thanh niên điều khiển xe máy bằng chân, nụ cười và cái vẫy tay chào gây bức xúc

Vừa được chia sẻ cách đây không lâu, đoạn clip ghi lại hành vi chạy xe máy ngông cuồng, thiếu ý thức của một nam thanh niên đã ngay lập tức hút sự chú ý của dân mạng. Trong clip, nam thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm, dùng chân điều khiển xe máy với thái độ rất phấn khích.

Dường như anh ta không nhận thức được hành động nguy hiểm của mình khi cười tươi và vẫy tay chào nhiệt tình người đang quay clip mình. Chứng kiến hành động của anh ta, những người đi đường không khỏi ngán ngẩm, chủ động tránh xa.

Nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân

"Quá coi thường pháp luật và sự an nguy của chính mình cũng như những người xung quanh. Hành vi tham gia giao thông khó lòng chấp nhận được", tài khoản Mai Trinh bình luận.

"Tai nạn giao thông có thể ập đến bất cứ lúc nào đối với những hành vi thiếu ý thức như thế này. Không chỉ bản thân người lái xe mà sự an nguy của những người xung quanh cũng bị mang ra làm trò đùa", tài khoản Quốc Long bình luận.