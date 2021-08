Clip thảm khốc: Người Afghanistan tuyệt vọng đu bám máy bay rời đất nước rồi rơi tự do giữa không trung

Trang RT đưa tin, đã có báo cáo về một số trường hợp người dân rơi tự do dẫn đến tử vong sau khi cố gắng bám vào bánh xe máy bay giải cứu tại thủ đô của Afghanistan, gây ra cảnh tượng hỗn loạn và đầy thảm khốc ngay giữa sân bay thành phố.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video được cho là hình ảnh người dân rơi tự do sau khi đu bám vào càng máy bay

Được biết, thông tin này xuất hiện sau khi có một đoạn video kinh hoàng lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. Theo RT, nội dung video tuy chưa được kiểm chứng, nhưng nó cho thấy ít nhất 2 người đã rơi khỏi chiếc máy bay quân sự của Mỹ, cất cánh ở Sân bay Quốc tế Kabul.

Trang Tehran Times sau đó xác nhận có 2 người đã chết vì cố bám vào thân máy bay khi cất cánh. Cùng thời điểm với đoạn video nói trên, đã xuất hiện những video cho thấy có nhiều người khác tìm cách bám vào thân máy bay trong lúc chuẩn bị cất cánh, kèm làn sóng hàng trăm người Afghanistan ùa về nhằm bắt kịp bất kỳ chuyến bay nào đưa họ rời khỏi đất nước.

Your browser does not support the video tag.

Theo RT, sự việc xảy ra chỉ ngay sau khi có 3 người bị bắn chết ngay gần các ga hành khách của sân bay Kabul. Lực lượng Mỹ làm nhiệm vụ canh gác sân bay được cho là đã bắn cảnh cáo để giải tán đám đông.

Trước đó, các tay súng Taliban đã bao vây và giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul hôm 15/8. Vì sợ phải chịu đựng sự áp bức, nhiều người Afghanistan đã cố gắng trong tuyệt vọng để rời khỏi đất nước nhiễu nhương.

Tác giả: J.D

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc