Clip: Rắn khủng bò vào đồn cảnh sát, nhảy chồm lên tấn công người

Sự việc xảy ra tại một đồn cảnh sát ở Thái Lan và đã được camera giám sát ghi lại.

Cụ thể, một người đàn ông đang ngồi chờ để trình báo vụ việc thì một con rắn bất ngờ xuất hiện ra đang trườn từ ngoài vào. Ngay sau đó, nó từ từ tiến về phía người đàn ông đang ngồi. Khi con rắn ở rất gần, người đàn ông mới phát hiện ra.

Thấy con rắn định tấn công mình, người đàn ông lập tức giơ chân lên rồi đạp liên tiếp vào người con bò sát. Con rắn dài khoảng 2 mét sau đó đã quấn chặt vào chân người đàn ông. Tuy nhiên, người này không hề nao núng mà tóm lấy đầu con rắn.

Cùng lúc này, một sĩ quan cảnh sát bước ra và yêu cầu người đàn ông trình báo vụ việc. Ngay lập tức anh ta giơ cho viên cảnh sát thấy con rắn mà mình vừa bắt được. Cảnh sát lập tức lùi lại và ra hiệu cho người đàn ông thả con rắn ra phía ngoài đồn.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn